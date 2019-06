Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Europeana de Handbal a anuntat, luni, componenta urnelor valorice pentru tragerea la sorti a grupelor Ligii Campionilor la feminin, programata în 27 iunie. Campioana SCM Râmnicu Vâlcea se va afla în prima urna valorica, iar CSM Bucuresti, care a primit wild-card direct…

- Editia cu numarul 51 a Trofeului Carpati la handbal feminin va incepe vineri. Selectionata Romaniei este, deja, cantonata la Braila, unde va avea loc intrecerea programata intre 31 mai si 2 iunie. Programul Trofeului Carpati este urmatorul: Vineri, 31 mai: Ora 15.00 Angola – Japonia Ora 17.30 Romania…

- SCM Ramnicu Valcea este noua campioana a Romaniei la handbal feminin, dupa ce a invins CSM Slatina cu 29-26 in penultima etapa. Echipa antrenata de Florentin Pera are trei puncte avans fata de CSM Bucuresti si nu mai poate fi devansata in clasament, scrie...

- HC Zalau a invins, tot duminica, pe Magura Cisnadie, scor 30-24 (14-11). Castigatoarea Cupei Romaniei va avea drept de joc in Cupa EHF, sezonul 2019-2020. In semifinale, SCM a eliminat pe Magura Cisnadie, cu 31-21 (16-12), iar CSM Bucuresti s-a impus in fata HC Zalau, scor 27-23 (16-6).…

- ​Semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin au fost decise, marti, prin tragere la sorti, Metz Handball – Rostov Don si Vipers – Gyor ETO, partide care se vor juca în 11 mai la Turneul Final Four de la Budapesta. CSM Bucuresti a ratat, dupa trei ani consecutivi, calificarea…

- Echipele de handbal feminin Gyor ETO, Rostov Don si Vipers au obtinut victorii, duminica, in mansa tur din sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Returul este programat in 13 aprilie, atunci cand si CSM Bucuresti va juca cu Metz Handball, dupa ce in tur a cedat, cu 26-31, iar calificarea sa…