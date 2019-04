Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti, SCM Ramnicu Valcea si HC Zalau s-au calificat, duminica, in semifinalele Cupei Romaniei la handbal feminin, dupa victoriile obtinute in sferturi. CSM Bucuresti, detinatoarea trofeului, a invins formatia AHCM Slobozia (Divizia A), cu 30-22 (16-11), in deplasare. …

- SCM Ramnicu Valcea ramane favorita la castigarea titlului national, desi a fost invinsa de CSM Bucuresti, cu scorul de 30-29 (12-12), miercuri seara, in Sala Sporturilor Traian din Ramnicu Valcea, intr-un meci restant din etapa a 18-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Pentru echipa…

- SCM Ramnicu Valcea și CSM București se infrunta in finala Ligii Naționale de Handbal feminin. La final, cate doua jucatoare din fiecare tabara vor merge la controlul doping. SCM Ramnicu Valcea - CSM București e liveTEXT AICI. Finala campionatului se joaca in sala „Traian" din Rm. Valcea, cu casa inchisa,…

- SCM Ramnicu Valcea și CSM București se infrunta in derby-ul Ligii Naționale de handbal feminin. Partida e astazi, de la 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TVR 1 și TVR HD. live de la 21:00 » SCM Ramnicu Valcea - CSM București Actualul sezon a fost insa unul aproape perfect pentru echipa olteana.…

- Intr-o confruntare din etapa a 17-a a Ligii Naționale de handbal feminin, Corona Brașov a invins, in aceasta seara, in deplasare, pe CSM Galați, scor 24-22, la pauza 10-8. Cea mai buna marcatoare de la Corona a fost Eliza Buceschi, cu 10 reușite. Tarca și Dmitrovic au marcat cate 4 goluri, in timp ce…

- Campioana Romaniei, CSM București, s-a calificat ieri in optimile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin, dupa ce a invins la Brașov cu 28-24 pe Corona. Bucureștencele au avut destule probleme in prima repriza, una in care au ieșit in evidența portarul Jelena Grubisici, dar și Claudia Constantinescu,…

- CSM Bucuresti a invins-o pe CSM Galati cu scorul de 30-20 (14-12), miercuri, in deplasare, intr-o partida din etapa 16-a a Ligii Nationale de handbal feminin. CSMB a castigat clar, dupa o prima repriza echilibrata. Elizabeth Omoregie a marcat cele mai multe goluri pentru campioane,…

- SCM Ramnicu Valcea a invins-o pe SCM Gloria Buzau cu scorul de 29-22 (13-10), duminica seara, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 14-a Ligii Nationale de handbal feminin. SCM Ramnicu Valcea a obtinut a 13-a victorie in tot atatea meciuri sustinute in campionat, dupa un prim sfert…