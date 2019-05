SCM Politehnica, succes cu CSM Bucureşti doar pentru prestigiu SCM Politehnica a castigat din nou in fata trupei din Capitala in acest sezon, in ciuda absentelor si a lipsei obiectivului in acest joc pentru banateni. A fost 33-30 cu CSM Bucuresti dupa un meci controlat in mare parte de alb-violeti. Timisorenii, fara Sadoveac, Dragas sau Sania, au avut si +7 in prima repriza, incheiata cu […] Articolul SCM Politehnica, succes cu CSM Bucuresti doar pentru prestigiu a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

