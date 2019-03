Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timișoara a invins cu 25 la 18, 13 la 9 la pauza, formația CSM Focșani 2007, in prima partida disputata in cadrul Turneului final al Cupei Romaniei Fan Courier la handbal masculin, ediția 2018-2019. Urmeaza, de la 17.30, sa aiba loc partida dintre Steaua și Dinamo București. Este un mare…

- SCM Poli Timisoara pierde o mare sansa de a avansa in clasament, dupa un meci pe care l-a controlat in mare parte, chiar daca nu decisiv, in fata liderului campionatului, AHC Dobrogea Sud. „Marinarii” s-au impus la un scor mincinos, 30-27, dupa ce mai tot timpul au fost in… recuperare. Meci cu aparari…

- Sala Ateneu a Filarmonicii „Mihail Jora” a gazduit sambata, 2 februarie, ultima etapa a Festivalului Internațional de Teatru, Muzica și Dans pentru Copii și Tineret „Neghinița” ediția a IX-a, respectiv secțiunea muzica instrumentala. In concursul desfașurat pe categorii de varsta și pe patru instrumente,…

- Timisorenii au luat in numar mare drumul salii "Constantin Jude" pentru meciul de joi seara dintre favorita lor, SCM Politehnica, si campioana in exercitiu a Romaniei, Dinamo Bucuresti, echipa care ne-a reprezentat in Liga Campionilor... The post Handbalistii alb-violeti au invins campioana! appeared…

- Tinta ar fi verificarea valorii activelor financiare ale bancilor, cele care vor trebui impozitate conform noii legislatii care a introdus “taxa pe lacomie”, adresata bancilor care, din perspectiva guvernului, ar avea dobanzi prea mari. Aceleasi surse ne-au spus ca cele mai mari credite din Romania…

- SCM Timisoara nu mai are sanse sa prinda locul 5 in grupa A valorica dupa esecul de astazi de la Craiova. Gazda SCMU s-a impus categoric cu 93-65 (39-29). Banatenii ar fi avut nevoie de un succes in Oltenia coroborat cu o victorie a Oradiei in fata Pitestiului pentru a mai avansa o pozitie in […] Articolul…

- SCM Politehnica si-a aflat astazi adversara din semifinalele competitiei KO la handbal masculin. Alb-violetii vor da piept cu CSM Focsani 2007, grupare care a si primit de altfel dreptul de organizare al turneului Final Four al Cupei Romaniei in urma extragerilor din urne gazduite la FRH. Formatia timisoreana…

- Formatia pregatita de Cosmin Petruescu a intrat saptamana trecuta in vacanta, dar va fi prima banateana care se va reuni anul viitor. ASU Politehnica va efectua prima sedinta de pregatire din anul 2019 pe data de 10 ianuarie. „Baietii in ghete” au programate pana acum sapte teste iar toata pregatirea…