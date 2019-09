Stiri pe aceeasi tema

- Derby-ul de traditie la handbal masculin dintre Politehnica si Baia Mare s-a incheiat nedecis dupa ce ambele echipe au avut sansa sa ia toate punctele. Timisorenii au condus mai mult in prima parte, dar maramuresenii pareau castigatori cu cinci minute inainte de final. Desi au avut atacul final baietii…

- SCM Politehnica nu a reusit sa o depaseasca pe Dinamo in lupta pentru un nou trofeu. Campioana s-a impus cu 26-24 in fata alb-violetilor, detinatorii Cupei Romaniei. Timisorenii au fost condusi aproape in permanenta de formatia din Bucuresti si au condus o singura data pe tabela. Sustinatorii lui Dinamo…

- Handbalistii alb-violeti au suferit in acest weekend primele esecuri in amicalele verii. Daca ieri SCM Politehnica a fost invinsa de Minaur Baia Mare, in semifinalele competitiei amicale de la Turda. Astazi, elevii lui Pero Milosevic au cedat si in duelul pentru locul 3 cu rivala banateana CSM Scolar…

- SCM Politehnica s-a reunit saptamana aceasta pentru un sezon pe mai multe fronturi. Alb-violetii vor incepe din weekendul urmator sa dispute si jocuri-test cu adversari din Liga Zimbrilor si nu numai. Elevii lui Pero Milosevic vor deschide noul sezona inter prin jocul cu Dinamo din Supercupa Romaniei!…

- Castigatorii Cupei s-au reunit in conditii usor austere pentru noul sezon. SCM Politehnica a efectuat patru transferuri pentru un sezon cu eurocupe, dar nici primul primul antrenament din aceasta vara nu a putut fi sustinut in sala „Constantin Jude”, a carei suprafata a ramas „in santier”. Elevii lui…

- Conform tragerii la sorți de astazi, de la Viena, SCM Politehnica Timișoara va juca in turul al doilea preliminar din Cupa EHF cu invingatoarea partidei dintre Olympiakos Pireu (Grecia) și RK Borac Banja Luka (Bosnia). Meciul tur va avea loc in Romania in 5 sau 6 octombrie, iar returul va fi o saptamana…

- SCM Politehnica Timisoara si-a aflat azi potentialii adversari din cupele europene. Astfel, in turul II al Cupei EHF, unde sunt calificati direct, banatenii vor infrunta castigatoarea dublei dintre Olympiakos Pireu (Grecia) si RC Borac Banja Luka (Bosnia si Hertegovina). Conform tragerii la sorti de…

- Viitorul va juca tot impotriva lui Antwerp, antrenata de Loți Boloni, dupa ce Mechelen nu a mai fost retrograta pentru trucarea unui meci. Suspectata ca a trucat un meci cu Beveren, Mechelen risca retrogradarea din prima liga. In același timp, caștigatoarea Cupei Belgiei, calificata direct in grupele…