Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica s-a reunit astazi cu majoritatea componentilor din vechiul lot, precum si cu o serie de noutati. Pe langa jucatorii acontati si anuntati deja, tehnicianul Cosmin Petruescu a avut sub comanda si alte cinci nume suplimentare, cu care alb-violetii ar putea ajunge la un acord in perioada…

- ASU Politehnica a confirmat azi sosirea lui Adrian Ungureanu de la Ripensia. Mijlocasul in varsta de 29 de ani a mai evoluat la gruparea suporterilor sub forma de imprumut de la ros-galbeni in returul editiei 2016-17. De aceasta data el a semnat o intelegere valabila pe doua sezoane cu alb-violetii…

- ASU Politehnica a oficializat azi primul transfer pentru sezonul 2019-20. Mijlocasul Sabin Lupu a semnat in cele din urma cu formatia timisoreana, care l-a dorit si in urma cu trei ani. Ultima formatie la care a evoluat jucatorul in varsta de 26 de ani e CSO Filiasi, grupare la care era imprumutat de…

- Handbalistii alb-violeti au jucat in aceasta seara poate ultimul meci de pe teren propriu din acest sezon. SCM Politehnica a invins-o pe CSM Focsani, scor 33-28, in prima intalnire care mai conteaza doar pentru clasarea finala in Liga Zimbrilor 2018-19. Poli vrea sa incheie macar pe 7 sezonul in care…

- SCM Politehnica a pierdut orice sansa de a prinde finala mica a Ligii Zimbrilor. Handbalistii alb-violeti au cedat, scor 30-33, pe terenul Dunarii Calarasi si vor mai lupta in acest sezon doar pentru a prinde locul 7. Poli ramane cu bucuria castigarii Cupei in acest sezon, nu si cu o performanta deosebita…

- SCM Timisoara a obtinut un succes important in primul joc din play-off. „Leii din Banat” au castigat meciul 1 din sferturile de finala ale Ligii Nationale cu SCM U Craiova, scor 71-69, dupa un duel foarte strans in Banie. Timisorenii nu au inceput rau primul joc din seria cu Craiova pe sistemul cel…

- CSM-ul a vrut sa razbune esecul umilitor din sezonul regulat suferit la Timisoara si prin care au pierdut puncte importante in lupta pentru accesul in finala campionatului. Bucurestenii s-au impus acum in fata lui SCM Poli cu 25-22 dupa un meci pe care l-au controlat apeland des la agresivitate. Prima…

- Succes vital pentru handbalistii alb-violeti in grupa din play-off. SCM Politehnica a invins-o pe teren propriu pe Dunarea Calarasi, scor 31-26, dupa ce elevii lui Pero Milosevic au avut batai de cap cu oaspetii doar in primele minute ale intalnirii. SCM Poli avea nevoie neaparat de un succes cu Dunarea…