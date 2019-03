Stiri pe aceeasi tema

- ACS Poli a rezistat pe alocuri eroic pe terenul Sportului Snagov. Elevii lui Valeriu Rachita nu s-au atins de careul advers, dar au obtinut un 0-0 pretios dupa multa suferinta. Timisorenii au jucat ultimele 50 de minute in zece oameni dupa eliminarea lui Dorin Codrea iar portarul Dinu Moldovan a salvat…

- ASU Politehnica are parte duminica de un meci extrem de dificil pe „Marele oval”. „Baietii in ghete” sunt vizitati de Petrolul Ploiesti, una dintre candidatele la promovare si totodata una dintre putinele formatii ale B-ului cu galerie in deplasare. Timisorenii se asteapta la un meci care pe care, desi…

- ASU Politehnica a remizat pe terenul lui FC Arges. A fost 0-0 dupa un meci in care pitestenii au dominat steril si au avut parte de mai multe lovituri libere nefructificate. „Baietii in ghete” au stat, precum in alte deplasari, mai mult „la cutie”, preferandu-se contraatacurile. Timisorenii sunt in…

- Un accident rutier mortal a avut loc pe DN 2D, la Km 6, spre Bolotești, cu parasirea locului faptei. Autoturismul in cauza a fost gasit pe raza municipiului Focșani. Vom reveni cu informații. UPDATE! Victima este un barbat, in varsta de aproximativ 35-40 de ani – pieton. Articolul ULTIMA ORA! Accident…

- Un mic suporter al echipei Politehnica Iasi a fost filmat in timp ce se bucura la golul inscris din penalti de Boris Garos pe terenul echipei FC Viitorul. Acesta a asteptat cu sufletul la gura executarea loviturii de pedeapsa si a sarit de bucurie la marcarea golului de catre atacantul iesenilor, filmul…

- Un tanar de 20 de ani este cercetat pentru vatamare corporala din culpa, conducere a unui autovehicul fara permis de conducere si parasirea locului accidentului, dupa ce politistii l-au identificat ca fiind autorul unui accident rutier, in urma caruia o persoana a fost ranita.

- Cristian Tudor Popescu a avut cuvinte pline de admirație pentru fostul nr. 1 mondial, Serena Williams. „Eu nu știu cum poate sa piarda Serena Williams un meci. De cate ori o vad jucand, am aceasta mirare pentru ca loviturile ei sunt atat de puternice, atat de precise, știe atat de bine tot jocul, nu…

- Formatia pregatita de Pero Milosevic si-a reluat antrenamentele in noul an. SCM Politehnica o va intalni pe Dinamo in prima partida oficiala din 2019, dar pana atunci Fenici si compania vor parcurge un program „de iarna” piperat cu mai multe teste. O veste importanta pentru lotul alb-violet e revenirea…