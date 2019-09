Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica nu a reusit sa o depaseasca pe Dinamo in lupta pentru un nou trofeu. Campioana s-a impus cu 26-24 in fata alb-violetilor, detinatorii Cupei Romaniei. Timisorenii au fost condusi aproape in permanenta de formatia din Bucuresti si au condus o singura data pe tabela. Sustinatorii lui Dinamo…

- Handbalistii alb-violeti au suferit in acest weekend primele esecuri in amicalele verii. Daca ieri SCM Politehnica a fost invinsa de Minaur Baia Mare, in semifinalele competitiei amicale de la Turda. Astazi, elevii lui Pero Milosevic au cedat si in duelul pentru locul 3 cu rivala banateana CSM Scolar…

- Fie ca vorbim de Real Madrid sau o echipa de liga judeteana, foarte multi suporteri vor ca printre favoritii lor sa straluceasca jucatorii localnici. Timisorenii, ramasi cu doua echipe la nivelul ligii secunde, nu fac exceptie. Fanii Ripensiei si ai lui ASU Politehnica isi pun sperantele, de voie, de…

- SCM Politehnica s-a reunit saptamana aceasta pentru un sezon pe mai multe fronturi. Alb-violetii vor incepe din weekendul urmator sa dispute si jocuri-test cu adversari din Liga Zimbrilor si nu numai. Elevii lui Pero Milosevic vor deschide noul sezona inter prin jocul cu Dinamo din Supercupa Romaniei!…

- Castigatorii Cupei s-au reunit in conditii usor austere pentru noul sezon. SCM Politehnica a efectuat patru transferuri pentru un sezon cu eurocupe, dar nici primul primul antrenament din aceasta vara nu a putut fi sustinut in sala „Constantin Jude”, a carei suprafata a ramas „in santier”. Elevii lui…

- SCM Politehnica se va reuni joi pentru noul sezon, in care revine in cupele europene. Alb-violetii nu stiu insa deocamdata locatia primei sedinte de pregatire, deoarece suprafata salii „Constantin Jude” e din nou in lucrari. Timisorenii au anuntat cateva mutari la nivelul staffului tehnic si isi afla…

- SCM Politehnica se va reuni joi pentru noul sezon, in care revine in cupele europene. Alb-violetii nu stiu insa deocamdata locatia primei sedinte de pregatire, deoarece suprafata salii „Constantin Jude” e din nou in lucrari. Timisorenii au anuntat cateva mutari la nivelul staffului tehnic si isi afla…

- Handbalistii alb-violeti si-au aflat programul din viitorul sezon al Ligii Nationale. SCM Politehnica are parte in prima etapa de reeditarea finalei Cupei Romaniei, pe care a castigat-o in luna martie, timisorenii pregatiti de Pero Milosevic urmeaza sa intalneasca CSA Steaua in deplasare. Primele jocuri…