- Handbalistii alb-violeti au suferit in acest weekend primele esecuri in amicalele verii. Daca ieri SCM Politehnica a fost invinsa de Minaur Baia Mare, in semifinalele competitiei amicale de la Turda. Astazi, elevii lui Pero Milosevic au cedat si in duelul pentru locul 3 cu rivala banateana CSM Scolar…

- SCM Politehnica s-a reunit saptamana aceasta pentru un sezon pe mai multe fronturi. Alb-violetii vor incepe din weekendul urmator sa dispute si jocuri-test cu adversari din Liga Zimbrilor si nu numai. Elevii lui Pero Milosevic vor deschide noul sezona inter prin jocul cu Dinamo din Supercupa Romaniei!…

- Castigatorii Cupei s-au reunit in conditii usor austere pentru noul sezon. SCM Politehnica a efectuat patru transferuri pentru un sezon cu eurocupe, dar nici primul primul antrenament din aceasta vara nu a putut fi sustinut in sala „Constantin Jude”, a carei suprafata a ramas „in santier”. Elevii lui…

- „Baietii in ghete” au disputat azi dimineata primul joc amical al verii. Traditia s-a respectat pentru ASU Politehnica si intaiul partener de test a fost tot FC Bazos, grupare picata din D-ul timisrean. A fost 9-1 (4-1) pentru alb-violetii timisoreni, in randul carora au debutat achizitiile de pana…

- Handbalistii alb-violeti si-au aflat programul din viitorul sezon al Ligii Nationale. SCM Politehnica are parte in prima etapa de reeditarea finalei Cupei Romaniei, pe care a castigat-o in luna martie, timisorenii pregatiti de Pero Milosevic urmeaza sa intalneasca CSA Steaua in deplasare. Primele jocuri…

- De astazi și pana duminica, micii handbaliști juniori IV de la Clubul Sportiv Universitar din Suceava evolueaza la Brașov, la turneul final al Campionatului Național de handbal pentru juniori III, aici unde se da lupta pentru medaliile naționale. Handbaliștii pregatiți de antrenorii Vasile Boca și ...

- Castigatori ai Cupei Romaniei in acest sezon, handbalistii alb-violeti au trebuit sa se multumeasca doar cu o lupta de clasament in Liga Zimbrilor. SCM Politehnica s-a impus in cele din urma in seria cu revelatia CSM Focsani printr-un 2-1 la general. In jocul decisiv, disputat astazi la Timisoara, diferenta…

- Universitatea de Vest Timisoara a castigat Campionatul National Universitare de fotbal gazduit chiar pe terenurile concitadinei Politehnica. In finala, elevii lui Gabriel Bizoi si Vlad Bura au invins Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia la loviturile de departajare, scor 4-2, dupa ce a fost 1-1…