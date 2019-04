Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a doua din play-off a adus fata in fata doua trupe ce au pierdut in prima runda din aceasta parte a sezonului, SCM Politehnica si Dunarea Calarasi. Dupa un meci spectaculos, Timisoara s-a impus cu 31-26 (14-12) si spera ca poate urca mai mult de locul 3 in aceasta seria, dupa dubla cu CSM ...…

- SCM Politehnica a pierdut la cinci goluri diferenta primul joc din play-off-ul Ligii Zimbrilor. Gazda Dobrogea Sud Constanta s-a impus cu 28-23 dupa un joc pe care l-a dominat in mare parte. In prima parte timsorenii au condus cu 5-3 si 6-4, dar constantenii si-au adjudecat si prima jumatate a partidei,…

- Primarul Iulian Nica a primit Premiul pentru performanța și succes in administrația publica locala, la Gala A.O.R.–25 de ani, organizata la București. Evenimentul a avut loc pe data de 25 martie 2019 și a reunit primarii de orase din intreaga tara, alaturi de reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, …

- SCM Poli Timisoara a incheiat cu succes poate cea mai aglomerata perioada a sezonului. Dupa triumful din Cupa, banatenii au legat victoriile in Liga Zimbrilor, acolo unde a venit randul Bacaului sa plece invinsa din Sala „Constantin Jude”. „Sprintul” alb-violetilor s-a incheiat cu scorul de 30-24 intr-un…

- Handbalista Cristina Neagu, care este indisponibila o perioada indelungata din cauza unei accidentari la genunchi, a facut un apel, joi, catre fani, sa vina in numar cat mai mare la meciul din weekend al echipei CSM Bucuresti cu Gyor ETO, din Liga Campionilor la handbal feminin, informeaza News.ro.Citește…

- Etapa a 17-a din Liga Zimbrilor aduce un nou meci foarte tare pentru handbaliștii din Timișoara. Politehnica primește, joi, de la ora 17.30, vizita celor de la Dunarea Calarași, o specialista a jocurilor externe, care nu a pierdut decat un meci in deplasare, in acest sezon. In schimb, poliștii sunt…

- Handbalistii de la SCM Poli au inceput pregatirea chiar dupa anul nou pentru un sezon in care isi doresc un trofeu, desi partea financiara lasa, ca de obicei, de dorit. Dupa perioada de reacomodare la efort, elevii lui Pero Milosevic au sustinut acasa doua partide amicale cu divizionara secunda CSM…

- FOTO – Arhiva Campioana en titre, CFR Cluj, o va infrunta pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe in cel mai interesant duel din sferturile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate joi la Casa Fotbalului, scrie Agerpres. Meciul se va desfasura pe terenul echipei din Sfantu Gheorghe.…