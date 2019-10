Stiri pe aceeasi tema

- Fara sa cunoasca gustul victoriei in noul sezon competițional, handbaliștii de la SCM Politehnica au revenit pe teren propriu, intr-o partida contra revelației inceputului de sezon, CSM Focșani. Si au invins… The post Se poate! Poli bate revelația campionatului la handbal appeared first on deBanat.ro…

- SCM Politehnica si-a aflat in aceasta seara adversara din turul II preliminar al Cupei EHF. Elevii lui Pero Milosevic vor da piept cu formatia elena Olympiakos Pireu, care s-a impus in primul tur in fata bosniacilor de la Borac Banja Luka. SCM Poli va avea parte de o dubla intalnire cu campioana Greciei…

- Debut cu un esec nesurprinzator pentru Mugur Gusatu pe banca lui ASU Politehnica. „Baietii in ghete” au fost invinsi, fara mari probleme, de catre liderul-surpriza Turris Turnu Magurele, scor 2-0. „Baietii in ghete” au rezistat doar o repriza in Teleorman, unde au facut din nou un joc foarte defensiv.…

- Derby-ul de traditie la handbal masculin dintre Politehnica si Baia Mare s-a incheiat nedecis dupa ce ambele echipe au avut sansa sa ia toate punctele. Timisorenii au condus mai mult in prima parte, dar maramuresenii pareau castigatori cu cinci minute inainte de final. Desi au avut atacul final baietii…

- SCM Politehnica nu a reusit sa o depaseasca pe Dinamo in lupta pentru un nou trofeu. Campioana s-a impus cu 26-24 in fata alb-violetilor, detinatorii Cupei Romaniei. Timisorenii au fost condusi aproape in permanenta de formatia din Bucuresti si au condus o singura data pe tabela. Sustinatorii lui Dinamo…

- Handbalistii alb-violeti au suferit in acest weekend primele esecuri in amicalele verii. Daca ieri SCM Politehnica a fost invinsa de Minaur Baia Mare, in semifinalele competitiei amicale de la Turda. Astazi, elevii lui Pero Milosevic au cedat si in duelul pentru locul 3 cu rivala banateana CSM Scolar…

- ASU Politehnica a castigat jocul amical de pe teren propriu cu divizionara C ACS Dumbravita. A fost 3-1 pentru echipa de liga secunda, din care au lipsit cativa jucatori notabili, printre care si ultima achizitie, Mircea Axente. Timisorenii au deschis scorul in minutul 20 prin Scutaru, care a marcat…

- SCM Politehnica se va reuni joi pentru noul sezon, in care revine in cupele europene. Alb-violetii nu stiu insa deocamdata locatia primei sedinte de pregatire, deoarece suprafata salii „Constantin Jude” e din nou in lucrari. Timisorenii au anuntat cateva mutari la nivelul staffului tehnic si isi afla…