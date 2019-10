Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica a realizat una dintre surprizele rundei a X-a din Liga 2. „Baietii in ghete” au invins-o cu 3-0 (1-0) pe favorita FC Arges Pitesti dupa un meci care a adus aminte de duelul cu Petrolul din sezonul trecut. Ioan Mera, cu o „dubla”, si moldoveanul Artiom Zabun au marcat primele goluri pe…

- SCM Politehnica si-a aflat in aceasta seara adversara din turul II preliminar al Cupei EHF. Elevii lui Pero Milosevic vor da piept cu formatia elena Olympiakos Pireu, care s-a impus in primul tur in fata bosniacilor de la Borac Banja Luka. SCM Poli va avea parte de o dubla intalnire cu campioana Greciei…

- Handbalistii alb-violeti pot incepe sezonul 2019-20 cu un nou trofeu. Detinatoare a Cupei Romaniei, SCM Politehnica da piept duminica cu rivala Dinamo, campioana la zi, pe teren neutru, la Brasov. Pero Milosevic, tehnicianul alb-violetilor, e optimist desi elevii sai nu s-au bucurat de cele mai bune…

- Handbalistii alb-violeti au suferit in acest weekend primele esecuri in amicalele verii. Daca ieri SCM Politehnica a fost invinsa de Minaur Baia Mare, in semifinalele competitiei amicale de la Turda. Astazi, elevii lui Pero Milosevic au cedat si in duelul pentru locul 3 cu rivala banateana CSM Scolar…

- SCM Politehnica s-a reunit saptamana aceasta pentru un sezon pe mai multe fronturi. Alb-violetii vor incepe din weekendul urmator sa dispute si jocuri-test cu adversari din Liga Zimbrilor si nu numai. Elevii lui Pero Milosevic vor deschide noul sezona inter prin jocul cu Dinamo din Supercupa Romaniei!…

- ASU Politehnica a castigat jocul amical de pe teren propriu cu divizionara C ACS Dumbravita. A fost 3-1 pentru echipa de liga secunda, din care au lipsit cativa jucatori notabili, printre care si ultima achizitie, Mircea Axente. Timisorenii au deschis scorul in minutul 20 prin Scutaru, care a marcat…

- SCM Politehnica Timisoara si-a aflat azi potentialii adversari din cupele europene. Astfel, in turul II al Cupei EHF, unde sunt calificati direct, banatenii vor infrunta castigatoarea dublei dintre Olympiakos Pireu (Grecia) si RC Borac Banja Luka (Bosnia si Hertegovina). Conform tragerii la sorti de…