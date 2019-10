Stiri pe aceeasi tema

- O informatie care a circulat pe retelele de socializare a creat tensiune inainte de returul partidei timisorenilor cu Olympiakos Pireu din preliminariile Cupei EHF. Conform acestora antrenorul lui SCM Politehnica, Pero Milosevic, ar fi urmat sa preia chiar carma adversarei din Grecia din vara viitoare.…

- Miza mare, orgalii mari si multe minciuni. Turul 2 preliminar al Cupei EHF la handbal masculin, mansa intai s-a prelungit mult mai mult decat era cazul. SCM Poli s-a impus efectiv dupa un joc demn de o tragedie greaca, doar ca dupa joc a inceput scandalul. The post Samanta de scandal! Grecii au anuntat…

- SCM Politehnica a trait periculos in prima mansa din turul II preliminar al Cupei EHF. Handbalistii alb-violeti au fost condusi la cinci goluri diferenta de elenii de la Olympiakos Pireu. In ciuda absentelor trupa lui Pero Milosevic a reusit pe final sa arata ca merita sa fie cu banii la zi si s-a impus…

- SCM Politehnica si-a aflat in aceasta seara adversara din turul II preliminar al Cupei EHF. Elevii lui Pero Milosevic vor da piept cu formatia elena Olympiakos Pireu, care s-a impus in primul tur in fata bosniacilor de la Borac Banja Luka. SCM Poli va avea parte de o dubla intalnire cu campioana Greciei…

- Debut cu un esec nesurprinzator pentru Mugur Gusatu pe banca lui ASU Politehnica. „Baietii in ghete” au fost invinsi, fara mari probleme, de catre liderul-surpriza Turris Turnu Magurele, scor 2-0. „Baietii in ghete” au rezistat doar o repriza in Teleorman, unde au facut din nou un joc foarte defensiv.…

- Derby-ul de traditie la handbal masculin dintre Politehnica si Baia Mare s-a incheiat nedecis dupa ce ambele echipe au avut sansa sa ia toate punctele. Timisorenii au condus mai mult in prima parte, dar maramuresenii pareau castigatori cu cinci minute inainte de final. Desi au avut atacul final baietii…

- Meci atractiv de Cupa Romaniei, astazi, pe Areni, intre Foresta si Bucovina Radauti, formatii care au inceput cu dreptul noua editie a Ligii a III-a. Cele doua protagoniste s-au confruntat in aceeasi etapa a Cupei si sezonul precedent, pe stadionul Municipal, radautenii obtinand calificarea in ...

- SCM Politehnica Timisoara si-a aflat azi potentialii adversari din cupele europene. Astfel, in turul II al Cupei EHF, unde sunt calificati direct, banatenii vor infrunta castigatoarea dublei dintre Olympiakos Pireu (Grecia) si RC Borac Banja Luka (Bosnia si Hertegovina). Conform tragerii la sorti de…