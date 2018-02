Stiri pe aceeasi tema

- Neculai Apostol, fondator si director in cadrul grupului din industria carnii Kosarom, fost prefect de Iasi, a vorbit despre situatia Moldovei, care a ramas cea mai saraca regiune a tarii, si despre necesitatea unei autostrazi spre Vest. Apostol este optimist si spune ca e gata sa parieze ca Moldova…

- Nicolae Dica a precizat, in conferinta de presa de la finalul partidei de pe Arena Nationala, ca elevii sai s-au ridicat la nivelul celor de la Lazio. Presa din Italia, REACTIE INCREDIBILA dupa FCSB - Lazio 1-0. Ce au titrat MARILE ZIARE "O partida foarte grea, asa cum ne asteptam.…

- Jucatorii de la CSM Politehnica Iasi raman, in continuare, sefii Moldovei fotbalistice. Castigand luni, in Copou, cu 1-0 in fata FC Botosani, pe terenul careia a remizat in tur, 3-3, echipa ieseana are, din nou, rezultate directe mai bune in disputa cu cealalta echipa din regiune ramasa in elita.…

- Golurile au fost marcate de Skahov (12), Varela (40) si Prijovic (48). PAOK Salonic este lider in clasament, cu 49 de puncte. Pe locul doi se afla AEK Atena, cu 47 de puncte, iar pe trei este Olympiakos, cu 43 de puncte, dupa ce i-au fost retrase trei puncte, ca urmare a incidentelor de la…

- Partidul Democrat din Moldova implinește astazi 21 de ani de la fondare. Cu aceasta ocazie, președintele formațiunii politice, Vlad Plahotniuc, a scris un mesaj de felicitare pe pagina sa de facebook.

- Moldovenii.md au realizat recent un sondaj de opinii la subiectul: Are sau nu nevoie Moldova de imn, drapel și stema noi? Conform rezultatelor inregistrate: 79% din participanți au bifat - DA 18% - NU și doar un 1% - NU ȘTIU In total, la sondaj au fost inregistrate 10316 de voturi

- Neinvins din 4 noiembrie, adica de 15 meciuri, Laurențiu Reghecampf continua forma excelenta de la Al Wahda, pe care a adus-o pe primul loc in Emiratele Arabe Unite. Formația romanului s-a impus azi pe terenul lui Hatta Club, locul 9 in clasament, scor 1-0. Chiar daca a dominat autoritar partida, Al…

- Echipa de rugby CS Navodari, vicecampioana in Divizia Nationala de seniori, iar in prezent pe locul trei in clasament, continua sa se intareasca in perspectiva returului de campionat. Formatia din Navodari a transferat doi jucatori care au evoluat ultima data la Politehnica Iasi, ce s a retras din Superliga…

- Anul trecut, moldovenii care muncesc in strainatate au transmis in R. Moldova 1 miliard 200 de mii de lei, ceea ce reprezinta cu 11,2% mai mult fața de anul 2016. Conaționalii noștri continua sa trimita miliarde de dolari acasa, pentru susținerea financiara a familiilor lor. Dar cat mai poate dura acest…

- Vasluienii au scapat victoria in fața Politehnicii Iași, care s-a prezentat la meci doar cu opt jucatori. ”Eroul” meciului a fost Campar, muntenegreanul gafand la ultima faza a meciului, cand a culcat la pamant un adversar in ultimele zece secunde ale partidei, dand posibilitatea Iașului sa egaleze…

- Chiar daca muncesc in strainatate, conaționalii noștri se gandesc totuși sa revina acasa, in R. Moldova. Unii incearca sa puna pe roate mici afaceri, pentru a ramane in țara lor de origine. Dar corupția este totuși prea mare ca ei sa poata activa corect, așa cum au vazut ca se intampla in statele unde…

- Pe 5 februarie 1990 se re-fonda Muzeul de la Sosea avand o noua titulatura - Muzeul Taranului Roman. Recunoasterea pe care a castigat-o se datoreaza viziunii fondatorului sau, Horia Bernea, fiind singurul muzeu de autor din Romania si un loc favorabil individualitatilor. De asemenea, este unul din putinele…

- Liga Naționala de handbal masculin, etapa a 16-a. Victorie pentru CSM București. Rezultate. Rezultate AHC Potaissa Turda – CSM Fagaras 30-20 CSM Bucuresti – CSU Suceava 24-21 CSM Focsani 2007 – CS Minaur Baia Mare – 31 ian 18, 18:30 SCM Politehnica Timisoara – AHC Dobrogea Sud Constanta – 31 ian 18,…

- Republica Moldova va incepe negocierea unui proiect de Acord privind stabilirea si exportul prestatiilor de asigurari sociale cu Italia. Comisia politica externa si integrare europeana a avizat miercuri, 31 ianuarie, un proiect in acest sens.

- Formatia AS Roma a fost invinsa, duminica seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de Sampdoria Genova, intr-un meci din etapa a XXII-a a campionatului Italiei.Golul a fost marcat de Zapata, in minutul 80. In minutul 39, Florenzi de la AS Roma a ratat un penalty, anunța News.ro.Pentru…

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova a invins formatia rusa Kuban Krasnodar cu scorul de 30-24 (17-13), sambata, in Banie, intr-un meci din Grupa A a Cupei EHF la handbal feminin. Echipa antrenata de George Burcea si-a luat revansa dupa esecul din Rusia, cu 26-28, survenit saptamana…

- Formația pregatita de Ionuț Popa a caștigat clar al doilea joc din 2018. ACS Poli a invins-o cu 4-0 in deplasare pe divizionara C Național Sebiș. Printre marcatorii timișorenilor s-au numarat Adrian Zaluschi și Alex Popovici, jucatori aduși in aceasta pauza competiționala. Spre deosebire de jocul de…

- Portarul Juan Carlos a marcat un gol senzațional, de la peste 70 de metri! Eroul a implinit chiar ieri 30 de ani. Portarii marcheaza rar, dar și cand o fac, izbutesc goluri de excepție . Așa a reușit și Juan Carlos, de la Lugo, in meciul cu Sporting Gijon, din etapa a 23-a din liga secunda spaniola.…

- CSM Politehnica Iasi a suferit primul esec al anului. Intr-un meci amical disputat in Antalya, unde se afla in cantonament, echipa pregatita de Flavius Stoican a cedat cu 2-3 (2-1) in fata gruparii Korona Kielce, care se situeaza pe locul VII in primul esalon din Polonia. CSM a condus cu 2-0 ca…

- Aflata in cantonament in Antalya, CSM Politehnica Iasi a disputat ieri al doilea meci amical al iernii. Formatia pregatita de Flavius Stoican a intalnit pe FC Rostov, grupare clasata pe locul X in primul esalon rus. Partida s-a incheiat nedecis, 1-1. Rusii au deschis scorul in minutul 39, prin Soloviev,…

- In materie de bancuri, moldovenii sunt o sursa inepuizabila de inspiratie, iar glumele facute pe seama oamenilor din aceasta regiune nu sunt deloc prietenoase. Va prezentam zece dintre bancurile care au ca protagonisti moldovenii.

- Volei Alba Blaj a repurtat o victorie incredibila in Champions League, 3-0, in Polonia, cu Developres SkyRes Rzeszow, in primul meci din 2018, unul ce a durat numai 80 de minute, iar tripla campioana a Romaniei are maximum de puncte dupa doua jocuri susținute in Grupa A a competiției supreme! Un succes…

- Cetatenii moldoveni pot vizita fara viza 110 tari, Moldova ocupand in acest sens locul 48 in clasamentul pasapoartelor. In 2017, tara detinea o pozitie inferioara, clasandu-se pe locul 54. Cifrele sunt prezentate de catre expertul IDIS Viitorul, Rosian Vasiloi, pe blogul sau, cu trimitere la Indicele…

- In noul proiect de infrastructura rutiera al Guvernului Tudose, tronsoanele de autostrada catre Moldova prevazute anterior in planul de guvernare sunt modificate substanțial. Ministerul Transporturilor unește secțiunile precedente intr-una singura

- „Totul depinde cat de departe vor merge cei care doresc in anul viitor sa sarbatoreasca asa-zisul centenar de la Unirea Moldovei cu Romania, eu numesc asta ocuparea Basarabiei. Eu nu exclud ca peste Prut sunt diferite planuri de destabilizare in aceasta directie. Noi trebuie sa fim foarte atenti aici”,…

- Dupa doua victorii consecutive, cu BCMU FC Arges si Timba Timisoara, baschetbalistii oradeni tintesc a treia victorie consecutiva, in partida cu una din favoritele la titlul editiei. Meciul are loc la Arena „Antonio Alexe” si conteaza pentru etapa a 11-a, ultima din turul primei faze a sezonului…

- Se pare ca jucatorii straini nu mai sunt agreați la clubul timișorean din Liga I. Dupa renunțarea la Josip Soljic și Miguel Bianconi, conducerea lui ACS Poli a confirmat astazi și plecarile celorlalți doi jucatori proveniți din afara țarii: croatul Ivan Curjuric și togolezul Camaldine Abraw. Daca despre…

- Sute de magistrati s-au adunat pe treptele Palatului de Justitie din Bucuresti pentru a protesta fata de intentia de modificare a legilor justitiei. Un magistrat din Bucuresti a declarat, la intrebarile ziaristilor, ca legea interzice magistratilor sa faca greva, nu sa protesteze. "Nu ne interzice legea…

- UVT Agroland Timișoara a incheiat anul 2017 cu un succes important. Formația pregatita de Bogdan Paul a invins-o cu 3-0 pe Știința Bacau, ocupanta locului 3 in Divizia A1. Nou promovata de pe Bega intra in vacanța de iarna cu locul 5 asigurat. Dupa eșecul fara istoric cu liderul din Blaj, timișorencele…

- Formația timișoreana de prima liga incheie anul cu un duel greu pe teren propriu, in fața lui Dinamo. Deși cei de la ACS Poli sunt hotarați sa faca un meci mare, formația lui Ionuț Popa nu e lipsita și de noi probleme mai mult sau mai puțin clasice. De aceasta data din lot a disparut […] Articolul ACS…

- Formația timișoreana de prima liga incheie anul cu un duel greu pe teren propriu, in fața lui Dinamo. Deși cei de la ACS Poli sunt hotarați sa faca un meci mare, formația lui Ionuț Popa nu e lipsita și de noi probleme mai mult sau mai puțin clasice. De aceasta data din lot a disparut […] Articolul ACS…

- Formatia CN Nicu Gane Falticeni s-a calificat la mijlocul acestei saptamani in turul al doilea al Cupei Romaniei la futsal Under 19. Adversara trupei pregatite de Marcel Irimie a fost gruparea Politehnica Iasi, care in meciul tur, disputat in Copou, s-a impus la limita, cu scorul de ...

- Formatia timisoreana The Weekend Band a lansat un colind rock la piesa Domn Domn Sa-naltam, melodia fiind inregistrata si mixata de Alex Bejenaru, iar video-ul fiind realizat de Adrian Anghel & Anghel Brothers Studios. Formatia va sustine luni 18 decembrie un concert caritabil in cadrul campaniei Muzica…

- Victorie importanta obtinuta de CS Municipal Targoviste in prima mansa a 16-imilor de finala a Challenge Cup, a treia competitie ca valoare din voleiul european. Formatia pregatita de spaniolul Guillermo Naranjo s-a impus pe terenul bulgaroaicelor de la Levski Sofia si a luat o optiune importanta pentru…

- Astazi, de la ora 18, la Sala Polivalenta din Bucuresti, echipa masculina de baschet BC Athletic Constanta va juca in compania Rapidului, in cel de-al optulea duel din acest sezon al Ligii l. Jucatorii constanteni vin dupa o infrangere greu de digerat, acasa, cu CN „Aurel Vlaicu” Bucuresti (69-74),…

- ACS Poli are in continuare datorii catre proprii jucatori și ANAF, dar a scapat de o parte din emoțiile pricinuite de situația financiara precara. Timișorenii au primit azi vestea ca au trecut cu bine de monitorizarea financiara pentru ediția 2017-18. Prin urmare clubul nu risca depunctari din partea…

- Handbaliștii alb-violeți au trecut astazi cu brio de un adversar dificil din Liga Zimbrilor. SCM Politehnica a invins-o pe Dunarea Calarași cu 32-24 dupa ce la pauza tabela din Sala ”Constantin Jude” indica egalitate (13-13). Timișorenii vor mai disputat doua partide in 2017, una in deplasare in campionat…

- Victorie extrem de importanta pentru BC Timba Timișoara in economia zonei inferioare a clasamentului Ligii Naționale. ”Urșii” au revenit din vacanța forțata și s-au impus la limita in fief-ul Politehnicii Iași, scor 87-86. Americanul John Florveus a marcat cele mai multe puncte in duelul cu rivala galben-negrilor…

- UPDATE // Scriitorul Vladimir Beșleaga a declarat, in discursul sau ținut la Cimitirul Central din str. Armeneasca, ca Alexandru Moșanu a fost „un reper in istoria R. Moldova” și a amintit declarațiile primului președinte de Parlament, facute intr-un interviu: „A fost intrebat cine este personalitatea…

- Primul președinte al Parlamentului R. Moldova, Alexandru Moșanu, este petrecut, astazi, pe ultimul drum. Cortegiul funerar cu corpul neinsuflețit al lui Moșanu a ajuns in aceasta dimineața la Palatul Republicii. Sute de oameni au venit sa-și ia ramas bun de la acesta. Printre cei prezenți se numara…

- Numarul moldovenilor care opteaza pentru integrarea țarii in Uniunea Europeana descrește de la un an la altul. Cel puțin asta arata datele celui mai recent sondaj de opinie realizat de Asociatia Sociologilor si Demografilor din Moldova.

- TSKA Moscova continua parcursul bun in Euroliga de baschet. Formatia rusa a obtinut a treia victorie consecutiva dupa ce a invins in etapa a 11-a echipa germana Brose Bamberg. TSKA s-a impus pe terenul adversarei cu scorul de 92-76.

- Au trecut zece ani de cand jurnalista Natalia Morari a publicat un articol car i-a "schimbat viața". Este vorba despre o investigație publicata pentru New Times despre schema "neagra" de finanțare a partidelor din Rusia, care participau atunci la alegerile parlamentare din 2 decembrie 2007. Kremlinul,…

- 40 la suta dintre somerii moldoveni sunt tineri din mediul rural. Șomeri cu studii superioare – așa sunt numiți tinerii care au învațat una sau doua specialitați, dar nu reușesc sa-și gaseasca un loc de munca. Dupa absolvirea facultații, deși n-au experiența de lucru, proaspeții…

- Formatia de rugby Tomitanii Constanta a incheiat seria meciurilor din acest an, ieri, cu o partida amicala contra echipei nationale de pana in 20 de ani a Romaniei. Confruntarea a fost gazduita de stadionul "Mihai Nacaldquo; din Constanta si s a incheiat la egalitate, 12 12, dupa ce Tomitanii au condus…

- A Cornel Sfaiter, presedintele FC Botosani a declarat ca este foarte important ca publicul sa fie aproape de echipa locala la acest meci extrem de important, meci care ar putea rezolva in cazul unui succes botosanean ecuatia prezentei gruparii pregatite de Costel Enache in play-off. „Ar fi ceva de…

- ASU Politehnica s-a consolidat serios ca o trupa puternica in B. Elevii lui Bogdan Andone au trecut cu 2-1 de Dacia Unirea Braila in prima etapa a returului. ”Baieții in ghete” au avut pe final emoții, dar doar din vina lor, Deian Sorescu irosind cel puțin doua șanse mari de desprindere pe tabela. Catalin…

- SCM Politehnica Timișoara a invins-o pe CS Minaur Baia Mare 26-19 (11-7), sambata, pe teren propriu, intr-un meci din etapa a 13-a a Ligii Naționale de handbal masculin, ultima a turului. K. Milosevic și Marjanovic au fost cei mai buni marcatori ai gazdelor, cu 6 goluri fiecare. De…

- Jucatorii si staff-ul Politehnicii (CSM Politehnica Iasi) va ureaza tuturor LA MULTI ANI! "La multi ani, ROMANIA! La multi ani, ROMANI! Este o zi speciala pentru toti romanii, de pretutindeni, tuturor va transmitem aceasta urare", se precizeaza pe pagina oficiala de Facebook a clubului.

- Echipa de handbal masculin Politehnica Iasi nu concepe sa incheie turul Ligii Nationale fara vreun punct. Formatia pregatita de Florin Spiridon ia in calcul doar victoria in disputa de sambata, contra CSM Fagaras, din ultima etapa a primei jumatati a campionatului regulat. "Din cauza unui complex…