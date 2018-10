Stiri pe aceeasi tema

- Una calda, alta rece pentru echipele SCM Gloria angrenate sambata in competitii. La fotbal, pe stadionul din Crang, in etapa a 7-a a Ligii a 3-a, elevii lui George Timis s-au impus fara emotii in fata Sanatatii Darabani, scor 2-0, buzoienii punctand cate o data pe repriza, prin Andrei Truta (minutul…

- In grafic dupa primele 4 etape, cu doua victorii in Parcul Tineretului, in fata unor echipe cu care isi poate masura fortele, Dinamo si Universitatea Cluj, pentru SCM Gloria urmeaza o deplasare in care, din pacate, nu va avea prea multe de spus. Rugbistii buzoieni intalnesc sambata dimineata, in Complexul…

- • Ramnicenii, scorul etapei, Metalul doar remiza Etapa aproape perfecta pentru echipele buzoiene din Liga a 3-a, care au reusit doua victorii si o remiza si au strans 7 din cele 9 puncte puse in joc. SCM Gloria a ramas in imediata apropiere a liderului SC Otelul dupa victoria de la Pascani, CSM Rm.…

- • SCM Gloria – Dinamo Bucuresti 31-13 (17-6) O etapa a trebuit sa astepte rugbistii Gloriei pentru a bifa prima victorie in SuperLiga. Daca la debut, pe terenul campioanei Timisoara Saracens, sansele au fost practic nule, altfel au stat datele problemei la duelul de sambata dimineata, din Parcul Tineretului,…

- Metalul, invinsa la Radauti, CSM Rm. Sarat, remiza la Pascani Inceput perfect de campionat pentru nou promovata SCM Gloria, sambata, la Rm. Sarat, fotbalistii din Crang reusind cea de-a treia victorie consecutiva de la startul sezonului. Partida cu galatenii de la Sporting Liesti a fost mult mai dificila…

- • Metalul evolueaza la Radauti, CSM Rm. Sarat la Pascani Liga a 3-a continua in acest week-end cu etapa a 3-a, una care aduce in fata echipelor buzoiene adversari abordabili, in fata carora, si cu putin noroc, pot fi obtinute toate punctele puse in joc. SCM Gloria se muta din nou la Rm. Sarat, unde…

- • Se stabiliste si programul competitional Cele trei echipe buzoiene care se vor alinia la startul viitorului sezon al Ligii a 3-a, SCM Gloria, Metalul si CSM Rm. Sarat, mai au doar cateva zile de asteptat pana cand vor afla componenta seriei in care vor evolua in editia 2018-2019 a Ligii a 3-a, dar…

- SCM Gloria a inceput cu o victorie seria meciurilor amicale din aceasta pauza competitionala. Miercuri dupa-amiaza, fotbalistii din Crang au intalnit in deplasare tot o divizionara terta, Flacara Moreni, de care au dispus cu scorul de 2-0 (2-0). Elevii lui George Timis si Vasile Tudose au marcat ambele…