SCM Craiova, eșec categoric in etapa a doua din Grupa D a Cupei EHF la handbal feminin, la echipa spaniola Super Amara Bera Bera, 32-21 (18-10), sambata seara, la Irun. Echipa din Banie a inceput foarte bine meciul si a condus cu 6-3 (min. 10) si 7-4 (13), dar au urmat trei goluri la rand (7-7) si gazdele au preluat controlul partidei dupa primul sfert de ora, astfel ca la pauza formatia iberica avea un avantaj de opt goluri, 18-10. Diferenta maxima de pe tabela de marcaj a fost de 13 goluri in favoarea echipei spaniole (27-14, 29-16, 31-18), dar in cele din urma Super Amara Bera Bera a castigat…