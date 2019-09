Lucratori exploatati, prost remunerati si care muncesc in conditii deplorabile: aceasta este fata obscura a agriculturii italiene, asupra careia cade si umbra mafiei, comenteaza vineri France Presse preluata de agerpres. In fiecare an, mii de lucratori agricoli africani, dar si bulgari si romani vin in peninsula la cules de rosii sau pepeni verzi sub un soare de plumb.



Potrivit unui studiu al sindicatului Cgil-Flai, circa 400.000 de lucratori agricoli sunt expusi in Italia unui risc de munca la negru si la exploatare, dintre care peste 100.000 se afla intr-o situatie de 'vulnerabilitate…