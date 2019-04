In aprilie, Samira Ahmad și-a sarutat copilul de la revedere și s-a urcat la un autobuz, lasandu-și casa in Maroc pentru campurile de capșuni din sudul Spaniei. In geanta ei era pașaportul cu viza spaniola și un contract care promitea 40 de euro pe zi plus mancare și cazare. In cele trei luni, cat dura contractul spera ca durerea de a fi separata de familia ei ar fi inmuiata de banii pe care ii trimitea inapoi - o avere in comparație cu ceea ce ar fi putut sa caștige acasa.

Un an mai tarziu, viața ei este o ruina. Timp de zece luni a fost sechestrata, supraviețuind alaturi de alte noua…