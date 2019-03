Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Caramitru, consilier al presedintelui USR Dan Barna, sustine ca OUG114 a distrus independenta energetica a Romaniei si ne-a facut dependenti de Gazprom, cu atat mai mult cu cat proaspat emisul proiect pentru infiintarea Fondului Suveran include si Romgaz, adica 50% din productia noastra de gaze…

- Ioan Nasleu, consilierul personal al primarului Timișoarei și prietenul de chefuri al interlopilor din oraș, a fost implicat intr-un alt scandal intr-un loc public, inainte de cel din clubul Fratelli, unde a lovit un om de afaceri, despre care PRESSALERT.ro a publicat, in exclusivitate, informații. …

- Viceprimarul Capitalei, Aurel Badulescu, a declarat, vineri, ca a formulat o plangere penala dupa ce a primit amenintari, insa nu a precizat din partea cui au venit acestea. "Este un moment de disperare al...

- Elena a disparut de doua saptamani, in Italia. Mama ei a primit un telefon si un barbat pe care femeia l-a identificat ca fiind Marius i-a spus: "Fiica ta e ... The post Elena a disparut de doua saptamani, in Italia. Mama ei a primit un telefon: „Fiica ta e sclava noastra, nu o mai vezi” appeared first…

- Jurnalistul nicaraguan Carlos Fernando Chamorro, critic al guvernului presedintelui Daniel Ortega, a anuntat ca a plecat in Costa Rica, dupa ce a primit numeroase amenintari, relateaza News.ro.Decizia lui Chamorro de a pleca impreuna cu sotia a venit dupa cinci saptmani de cand ziarul pe care…

- Procurorii au cerut joi la Tribunalul Bucuresti condamnarea directorului general al companiei Hexi Pharma, Flori Dinu, la o pedeapsa maxima cu executare pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata si participatie improprie la infractiunea de zadarnicirea combaterii…

- Mai multe tribunale din Germania au fost evacuate, vineri, dupa ce oficialii au primit amenințari cu bomba, a informat cotidianul Hannoversche Allgemeine Zeitung, informeaza Reuters.Tribunalele din orașele germane Erfurt și Magdeburg au fost evacuate dupa ce au primit mesaje in care erau amenințați…

- Fosta soție a lui Johnny Depp, Amber Heard, a primit amenințari cu moartea. Actrița de 32 de ani se plange ca divorțul cu cantec a trecut-o pe "lista neagra" a Hollywwod-ului și ca nimeni nu mai vrea sa lucreze cu ea.