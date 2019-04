Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Targu Mures declanseaza, marti, Planul Alb pentru managementul incidentelor cu victime multiple, in cadrul celui mai mare exercitiu medical din istoria NATO, Vigorous Warrior 19 - VW19, care se deruleaza pana pe 15 aprilie la Centrul de Instruire din Cincu.…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta vor participa, in perioada 8 - 12 aprilie, la Vigorous Warrior 19, cel mai mare exercitiu medical multinational din istoria Aliantei Nord-Atlantice. "Co-organizat de Centrul de Excelenta al NATO…

- * Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a cerut demiterea asistentei sefe de la Sectia de neurologie si a celei de la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) in urma unei vizite pe care a efectuat-o inopinat, in noaptea de duminica spre luni, la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) "Sf. Apostol Andrei"…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe isi mareste schema de personal cu 90 de posturi, o treime dintre acestea fiind alocate Unitatii de Primiri Urgente, care va fi extinsa si modernizata printr-un proiect cofinantat din fonduri europene, informeaza Consiliul Judetean Covasna. „Cea mai mare…

- Un copil in varsta de 15 ani, care a sarit, marti, in raul Mures, in zona orasului Ludus, a fost salvat cu ajutorul elicopterului SMURD si a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Targu Mures in stare de hipotermie. Reprezentantul Inspectoratului…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo; Constanta a organizat o conferinta de presa luni, 4 martie, unde a prezentat bilantul pe anul 2018 al unitatii spitalicesti. La evenimentul prezentarii bilantului au fost prezenti Catalin Grasa, managerul spitalului, Bogdan Obada, directorul…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sfantul Apostol Andreildquo; Constanta continua lucrarile de consolidare a structurii, de modernizare si extindere a Unitatii de Primiri Urgente. Pe data de 22 februarie, Primaria Constanta a emis autorizatia de construire nr. 248, care presupune urmatoarele: "Continuare…

- Barbatul a intrat sambata seara cu masina prin usile Unitatii de Primiri Urgenta de la Spitalul Judetean din Craiova. In sala de asteptare erau zeci de pacienti, apartinatori si cadre medicale. „A tras masina in fata usilor, a ridicat capota, a urcat la volan si a trecut prin usi“, a spus o asistenta.…