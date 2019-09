Stiri pe aceeasi tema

- Conform unei evidente a Directiei de Sanatate Publica Iasi, 9.205 ieseni si-au pierdut viata anul trecut. La fel ca in cele mai multe judete din tara, principalele cauze ale deceselor din 2018 din judet au fost bolile de inima, cancerul, bolile aparatului respirator si cele ale aparatului digestive.…

- 'PNL solicita prim-ministrului Viorica Dancila numirea unui ministru in fruntea Ministerului Educatiei Nationale. Este o rusine ca al cincilea ministru PSD, in doar doi ani si jumatate de guvernare, nu este inca numit si este folosit ca interimar ministrul Breaz, cel care si-a demonstrat incompetenta…

- Exoplaneta GJ 357d orbiteaza o mica stea, GJ 357, cu mult mai redusa in dimensiuni decat Soarele nostru, la fiecare 55,7 zile. Echipa de cercetatori care a facut descoperirea a anuntat intr-un comunicat ca exoplaneta ar putea furniza “conditii similare Terrei”. “Cu…

- Complexul hotelier SunGarden Golf & Spa Resort din Cluj a gazduit 6.300 de persoane in primul semestru din 2019, dintre care 50% au fost turisti straini. Pentru intregul an 2019, complexul se asteapta la un numar de peste 20.000 de turisti.

- Un grup internațional de cercetatori a dezvoltat un program bazat pe inteligenta artificiala care poate sa descifreze nevoile indicate de plansul bebelusilor, precum foamea, schimbarea unui scutec murdar si durerea, noteaza dpa. Programul a carui tehnologie este similara asistentului virtual Alexa al…

- Prea multa munca poate duce la apariția unui accident vascular cerebral, susțin cercetatorii. Cercetatorii de la Universitatea Angers și Institutul Național Francez de Sanatate și Cercetari Medicale au analizat date prelevate de la peste 143.000 de cetateni francezi, cu varste cuprinse intre 18 si 69…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat ca, in perioada 1 ianuarie-11 iunie 2019, Aeroportul Suceava a inregistrat peste 160.000 de pasageri, cu 21% in plus fața de aceeași perioada a anului trecut, cind au fost 133.000. El a apreciat ca, data fiind dinamica, pina la sfirșitul…