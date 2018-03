Stiri pe aceeasi tema

- Grupul austriac Schweighofer, cel mai mare procesator de lemn din Romania, aflat in ultima perioada sub presiune dupa ce mai multe retele de bricolaj au anuntat ca nu mai cumpara produse ale sale, a facut public, luni, ca vinde subsidiara Cascade Empire, care detine peste 14.000 de hectare de paduri,…

- CNAIR anunța ca vor fi posibile probleme cu emiterea rovinietei, joi și vineri, din cauza unor lucrari la sistemul informatic. POtrivit CNAIR, joi, in intervalul orar 14:00 – 20:00, și vineri, intre orele 01:00 – 06:00, este posibil ca emiterea rovinietelor și a peajelor sa fie ingreunata/intrerupta…

- ♦ In total, vanzarile answear.ro in regiune ajung la circa 120 mil. euro, primele doua piete fiind Polonia si Romania. Compania poloneza Answear, specializata in comercializarea de articole de moda online, a vandut anul trecut produse de 9,3 milioane euro in Romania si asteapta dublarea…

- Producatorul de caști premium Seinnheiser va deschide o fabrica la Brașov. Compania germana, renumita pentru calitatea produselor sale audio, dar și a microfoanelor, lavalierelor sau a echipamentelor de televiziune, va realiza a patra sa fabrica in Industrial Park Brașov, care este situat in apropierea…

- Compania de imbracaminte pentru barbati Kigili, condusa de de Abdullah Kigili (75 de ani), fost presedinte al Federatiei Turce de Fotbal, se pregateste sa intre pe piata romaneasca, devenind astfel un rival pentru conationalii de la LC Waikiki. Producatorul este unul dintre cei mai mari retaileri din…

- Compania devine al treilea jucator din economie care sare de acest prag dupa producatorul auto Dacia si grupul austriac OMV Petrom.Lantul german de hipermarketuri Kaufland, liderul comertului ali­men­tar din Romania, a terminat anul trecut cu afaceri de 10,1 mld. lei, cu 4% mai mari decat…

- Romania creste pe harta globala a tehnologiei. Compania de robotica software UiPath a devenit primul “unicorn” romanesc la inceputul lunii martie 2018, dupa ce, in decembrie 2017, compania de securitate cibernetica Bitdefender era evaluata la 600 milioane de dolari, in urma achizitiei…

- ♦ Compania devine al treilea jucator din economie care sare de acest prag dupa producatorul auto Dacia si grupul austriac OMV Petrom. Lantul german de hipermarketuri Kaufland, liderul comertului ali­men­tar din Romania, a terminat anul trecut cu afaceri de 10,1 mld. lei, cu 4% mai…

- Compania SC OMV Petrom SA a fost condamnata, marti, la pedeapsa amenzii penale si plata unor daune morale in valoare de 135.000 euro intr-un dosar in care a fost trimisa in judecata pentru ucidere din culpa, dupa decesul unui copil care a inhalat gaze de la o sonda ce nu avea gard de protectie, scrie…

- Compania austriaca Immofinanz, unul dintre cei mai mari proprietari de cladiri de birouri din Romania, a anunțat ca suspenda discuțiile de fuziune cu rivalul sau CA Immo și ia in considerare vanzarea pachetului de acțiuni deținut la aceasta companie.

- Sphera Franchise Group, compania care administreaza peste 100 de restaurante in Romania, trece prin primul dus rece pe piata de capital bucuresteana dupa ce a fost intampinata la inceputul intrarii in arena de tranzactionare cu valuri de optimism care au condus de altfel la o luna jumatate de la listare…

- Cu date care arata ca numarul device-urilor conectate prin ”Internet of Things” (IoT) va crește de la 2,5 mld. în 2017, la 5,4 mld. în 2020[1], apropierea dintre domeniul de securitate și cel de telecomunicații devine una naturala. Toate companiile tind spre centralizarea…

- Digi Communications NV, unul dintre cei mai importanti furnizori de servicii de telecomunicatii din Romania si Ungaria, a raportat un profit net de 61,7 milioane euro anul trecut, de peste cinci ori mai mare decat in anul anterior, potrivit raportului financiar preliminar publicat pe site-ul Bursei…

- Organizatia de Serializare a Medicamentului din Romania (OSMR) a lansat, saptamana trecuta, Sistemul National de Verificare a Medicamentelor, cu scopul de a proteja pacienții impotriva medicamentelor contrafacute. Acest sistem va fi implementat pe durata unui an, urmand sa devina funcțional din 9 februarie…

- Oficialii companiei spun ca cea mai mare parte a calatorilor romani nu stiu ca au dreptul la despagubiri in cazul in care zborul lor are intarzieri sau este anulat. ”Atat zborurile catre destinatiile externe, cat si cele locale au inregistrat cresteri cu doua cifre in ultimii ani. 2017 reprezinta…

- Mai multe autostrazi care trebuie inaugurate in acest an sunt sub semnul intrebarii, dupa ce compania Euro Construct Trading ’98, una dintre cele mai mari societații de construcții din Romania, patronata de catre ”regii asfaltului” Dan Besciu și Sorin Vulpescu, cunoscuți pentru ”grupul de la Golden…

- DPD Romania, una dintre cele mai mari companii de curierat expres si coletarie de pe piata locala, l-a numit Radu Dumitru Stanescu in functia de director comercial. El are o experienta de peste 20 de ani in management si consultanta, acumulata in organizatii locale si multinationale din Europa de Est,…

- Compania petroliera Chevron va plati Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73.450.000 de dolari, in urma rezilierii a trei acorduri petroliere de concesiune fara respectarea obligatiilor financiare prevazute de Legea petrolului, informeaza Guvernul. Conform sursei citate, decizia…

- Compania romaneasca SIMEX a lansat in premiera la Expozitia Internationala de Mobila si Design Interior «IMM Cologne 2018» Koln, Germania noul brand MOOD by SIMEX sub semnatura cunoscutului designer roman Constantin Alupoaei de la studioul IZZI DESIGN BOX din Bucuresti. Prezentarea a fost un scucces…

- Vasile Armenean, antreprenorul care a cladit afacerea Betty Ice cu afaceri de 30 milioane de euro anual si care a vandut businessul catre gigantul anglo-olandez Unilever, a facut primii bani lucrand pe un santier in Austria, acolo unde a fugit inainte de Revolutie. In Austria, Vasile…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Raducaneni au depistat in trafic un tanar care conducea un autoturism, desi consumase bauturi alcoolice si nu detinea permis de conducere. In ziua de 29 ianuarie a.c., in jurul orei 22.30, pe timpul desfasurarii unei misiuni specifice…

- Compania farmaceutica franceza Sanofi a confirmat luni achizitionarea rivalei americane Bioverativ cu suma de 11,6 miliarde de dolari, intr-o tranzactie care va majora castigurile Sanofi si va intari prezenta sa in domeniul tratamentului bolilor rare, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Sanofi…

- Fabrica de zahar „Diamant” din Oradea, una dintre cele mai mari din tara, se va inchide din aceasta primavara. Compania germana Pfeifer&Langen a decis sa renunte la productie din cauza pretului mare al sfeclei de zahar. Negocierile pentru vanzarea fabricii au esuat, iar cei 215 angajati au fost informati…

- Compania aeriana Wizz Air are de gând sa deschida un zbor Cluj-Napoca - Viena. CEO al Wizz Air, Jozsef Varadi, a fost prezent la Cluj-Napoca, și a vorbit și despre baza operaționala deschisa la Aeroportul din Viena. ”Aeroportul Cluj detine…

- Cu benzinaria care va fi construita la Satu Mare, lanțul SOCAR Petroleum, controlat de compania azera cu capital de stat SOCAR, va ajunge la 46 de stații in Romania. Benzinaria va fi amplasata pe strada Aurel Vlaicu, la ieșirea catre Petea. Compania deține un teren de 5.400 de metri patrați. Potrivit…

- "Fac un apel la procurorul general al Romaniei sa se uite cu mare atentie la ce spun eu astazi. Romania este plina de Lucani. Fac un apel sa mobilizeze parchetele judetele si sa vada cat de frecventa este aceasta practica a jafului banului public si a inselaciunii si santajului", a declarat Emanuel…