Schweighofer isi vinde padurile din Romania

- Grupul austriac Schweighofer vinde padurile din Romania. Subsidiara Cascade Empire, care detine peste 14.000 de hectare de paduri, și divizia de management forestier, Ocol Silvic Cascade Empire, vor fi cedate companiei suedeze GreenGold Group. Valoarea tranzactiei nu a fost facuta publica, noteaza Digi24.ro…

- Grupul austriac Schweighofer a anuntat luni ca vinde subsidiara Cascade Empire, care detine peste 14.000 de hectare de paduri, si divizia de management forestier, Ocol Silvic Cascade Empire, catre compania suedeza GreenGold Group. Valoarea tranzactiei nu a fost facuta publica.

- Holzindustrie Schweighofer, unul dintre cei mai mari jucatori din industria lemnului din Romania, a vandut cele 14.283 hectare pe care le detine in Romania, companiei suedeze GreenGold Group. Padurile cumparate de suedezii de la GreenGold Group sunt localizate in judetele Hunedoara, Gorj, Vrancea,…

- A crescut ca manager in multinationale, unde a invatat sa vanda snackuri, bauturi racoritoare si mai apoi branzeturi, iar acum conduce producatorul celui mai vandut brand de lactate din romania: Napolact. Cornel Caramizaru este romanul pe care FrieslandCampina, un gigant cu afaceri de peste 12 miliarde…

- Romania este tara cu cel mai ieftin teren arabil din Uniunea Europeana, dupa ce pretul mediu pentru un hectar era in 2016 sub 2.000 de euro, scrie Digi24. 3 3 0 3 0 0

- Romania este statul cu cel mai ieftin teren arabil din Uniunea Europeana. Un hectar s-a vandut in tara noastra, in 2016, cu peste 1950 de euro, arata datele publicate de Eurostat. La polul opus, Olanda a fost tara cu cel mai scump teren arabil. Aici, pentru un hectar s-au scos din…

- "Caracatița PSD-ALDE alearga la maratonul sufocarii justiției. Parlamentul a refuzat sa sesizeze Comisia de la Veneția, deși modifica procedurile de numire in funcții de conducere a magistraților. CCR s-a suparat și nu mai vorbește cu Comisia Europeana despre MCV. Grupul infracțional organizat…

- Imagini foarte rare cu un ras care se hraneste cu prada sa, o caprioara, au fost surprinse intr-o padure administrata de Regia Nationala a Padurilor– Romsilva, in Ocolul Silvic Avrig. Fotografiile au fost postate pe pagina de facebook a...

- Marți, 13 martie, a avut loc la Craiova, la sediul Societații „Media Sud Europa S.A.”, o intalnire a peste 20 de ziariști craioveni, ocazie cu care s-a constituit Grupul de lucru Craiova-Dolj al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Romania. Cei prezenți ...

- Grupul israelian Elbit Imaging, principalul actionar al dezvoltatorului imobiliar Plaza Centers, care se ocupa de multi ani de transformarea Casei Radio intr-un centru comercial, a acceptat sa plateasca o amenda civila de 500.000 de dolari in SUA, dupa ce autoritatile americane au decis ca israelienii…

- Direcția de Sanatate Publica a explicat de ce au aparut viermi la Spitalul de Pediatrie Galați. Nevertebratele puteau sa apara și din cauza umezelii din grupul sanitar, motiv pentru care inspectorii DSP nu au aplicat nicio sancțiune unitații medicale. Reprezentanții DSP Galați susțin ca reprezentanții…

- Au avut loc 12 percheziții domiciliare la persoane banuite de constituire a unui grup infracțional organizat sprecializat și traficul de migranți. Din cercetari efectuate s-a stabilit ca „in cursul anului 2017, pe raza județului Timiș s-ar fi constituit și ar fi acționat un grup infracțional organizat,…

- Sub pretextul ca vrea sa dezvolte comunitatile locale, senatorul PSD Emanoil Savin, fost primar al Busteniului, a promovat un proiect de lege care va distruge padurile virgine si ariile protejate. USR si ONG-urile pentru protectia mediului incearca sa blocheze legea care a trecut deja de Senat. Proiectul…

- Compania britanicaDS Smith a anuntat miercuri finalizarea procesului de achizitie a companiilor EcoPack si EcoPaper din Romania, achizitie in valoare de 208 milioane euro. Impreuna, cele doua companii constituie unul dintre cele mai mari grupuri producatoare de ambalaje si hartie din Romania. EcoPack…

- In cursul zilei de joi, politisti ai Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Vaslui au efectuat trei perchezitii, in urma carora au gasit si ridicat 200 de grame de cannabis si trei muguri de cannabis. Potrivit anchetatorilor, drogurile ar fi fost aduse in Romania, din Spania, prin intermediul…

- Carlos Ghosn, puternicul sef al gigantului auto Renault, a primit un nou mandat de patru ani in fruntea companiei, potrivit BBC. Totusi, exista o serie de zvonuri in spatiul public ca Ghosn s-ar retrage singur din functia pe care o detine din 2005. Actionarii vor vota re-numirea lui Ghosn…

- Oficialii sucursalei din Slatina a TMK Artrom, companie controlata de grupul rusesc TMK, au inaugurat oficial vineri, 16 februarie, o investitie de 36 milioane de dolari realizata la fabrica din Olt, la eveniment participand si ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valery Kuzmin.

- Grupul american de comunicatii prin cablu Liberty Global a anuntat vineri schimbari operationale ale operatiunilor din Europa Centrala si de Est. Incepand cu 1 aprilie 2018, Robert Redeleanu, in prezent director general al UPC Romania si UPC Ungaria, este numit director general al UPC Polonia si va…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, spune ca modernizarea Marinei militare a Romaniei nu mai poate fi amanata si ca programele de achizitie a corvetelor multifunctionale, de modernizare a celor doua fregate si de dotare cu submarine se vor derula pornind de la "conditia esentiala si nenegociabila ca…

- Grupul italian de utilitati Enel a adoptat o pozitie ferma impotriva operatiunilor de minare de criptomonede, declarand ca nu are niciun intres sa vanda electricitate in scopul minarii...

- Grupul financiar austriac Immofinanz, unul dintre cei mai mari investitori imobiliari din Romania, ar putea vinde in acest an cel mai mare teren pe care il detine in Romania, dupa ce a decis sa se concentreze doar pe proprietatile de retail si birouri.

- Aurel Tal, un antreprenor din Sebes, vinde sub brandul „Ariela Sebis” haine de piele si haine din blana naturala de 2,6 milioane de lei pe an. Businessul Ariela a fost infiintat in urma cu aproape 25 de ani, iar produsele sunt comercializate in patru magazine proprii si pe site-ul arielasebis.ro. „Am…

- Pe teritoriul Romaniei sunt inventariate, la ora actuala, 1.393 de situri contaminate, dintre care 210 situri contaminate istoric, iar restul cu potential de contaminare, se arata in Programul de guvernare 2018 - 2020, la capitolul "Politici de mediu. Apele si Padurile". "In momentul de…

- Dupa ce a cucerit Ungaria și Cehia, reușind sa se situeze printre primele cinci branduri, una dintre cele mai importante companii din Germania iși face intrarea in țara noastra.Gigantul nu vrea sa dea nicio șansa concurenței de pe piața romaneasca. Conform Bugetul.ro, firma a facut deja demersuri…

- Grupul de migranți a fost descoperit joi dimineața, pe raza localitații de frontiera Lațunaș. Erau 14 barbați, 10 femei și opt copii, cetațeni irakieni, spun polițiștii de frontiera. Migranții au fost depistați la aproximativ un kilometru de granița cu Serbia, dupa ce au patruns pe teritoriul…

- Francezii sunt prezenti in Romania din 2001 si au ajuns sa aiba peste 300 de magazine sub mai multe formate, respectiv hipermarketuri, supermarketuri, magazine de proximitate, online, precum si un mix de discount si cash & carry.

- Romania este din nou criticata la nivel international. Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO) publica, astazi, raportul privind coruptia din tara noastra. Expertii arata ca autoritatile...

- Aveți mare grija cand cumparați din supermarketuri! Daca nu sunteți atenți, riscați sa cumparați produse expirate. Unul dintre giganții care activeaza pe piața locala vinde produse expirate, informeaza Bugetul.ro.Acest lanț de magazine a devenit, in 2017, cel mai mare din Romania, el avand…

- Este oficial! Municipiul Baia Mare și Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Maramureș au semnat acordul pentru purtarea titlului de “Capitala Tineretului din Romania 2018-2019”. Documentul a fost semnat de Guvernanța pentru Capitala Tineretului din Romania, formata din Consiliul Tineretului…

- Grupul de Initiativa al Taximetristilor Bucuresteni se declara nemultumit de masura adoptata in regim de urgenta de catre Consiuliul General al Municipiului Bucuresti si anunta un protest spontan programat pentru ziua de miercuri, 10 ianuarie, ora 12.00, in fata Primariei Capitalei, scrie Romania TV.In…

- Grupul german de utilitati E.ON, prezent si pe piata din Romania, a anuntat luni ca isi va vinde restul actiunilor pe care le mai detine la Uniper, fosta sa divizie de productie de energie pe baza de combustibili fosili, catre grupul finlandez Fortum Oyi, informeaza Reuters.

- Estonia isi propune lansarea primei criptovalute nationale din lume, astfel ca oricine cu acces la internet, din orice colt al lumii, isi va putea deschide o afacere aici fara a pune piciorul fizic in aceasta tara, in conditiile in care Romania nu a reusit inca sa-si creeze Grupul de Lucru pentru…

- La inceput de an, 150 locuri de munca sezoniere in domeniul agricol sunt disponibile in Spania, prin intermediul Retelei EURES Romania. Grupul de firme Queralt (Fruits Queralt) din provincia Lleida este format din mai multe ferme al caror obiect de activitate este producerea si comercializeaza fructelor.…

- Bank Leumi, a doua cea mai mare banca din Israel, vinde subsidiara din Romania fondului britanic de investitii Argo Capital Management Ltd., informeaza agentia Reuters. Banca israeliana a semnat un...

- Firma vasluiana a achizitionat pe bursa peste 60% din volumul gazelor tranzactionate. Societatea furnizeaza gaze in aproape toate judetele tarii, avand printre clienti in portofoliu clienti cu greutate – universitati, spitale, aeroporturi etc. Adrian Tighici, directorul Gaz Est Vaslui, a precizat ca,…

- In ultimii 4 ani, din cele 40 de milioane de euro incasate din transferuri externe de toate cluburile de Liga 1, 30 de milioane au mers la roș-albaștri, iar din top 5 jucatori vanduți "afara" 4 provin de la steliști! Steaua a ramas cea mai influenta marca din fotbalul romanesc chiar și acum, cand se…

- Emanuel Ungureanu, denunțatorul lui Mihai Lucan, a fost audiat la DIICOT, miercuri. Acesta a dat declarații timp de aproape 4 ore. „Romania e plina de Lucani”, a declarat Ungureanu „Procurorilor le-am adus informații suplimentare, legate și de suspiciunile de mita. Profesorul Lucan lua mita și din…

- Euro se vinde cu peste 4,7 lei la cele mai mari banci din Romania, dupa ce Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat vineri un curs de 4,6597 lei/euro, un nou nivel record.Citește și: Banca Naționala, anunț de Sarbatori: euro a ajuns la un nou nivel RECORD Astfel, a treia banca din…

- LPF aduce la cunostinta operatorilor de servicii de radiodifuziune din Romania intentia de a cesiona drepturile de transmisie radio a meciurilor din Campionatul National de Fotbal Liga 1 Betano – sezonul competitional 2018-2019Ofertele operatorilor de servicii de radiodifuziune pot fi depuse…