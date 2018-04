Stiri pe aceeasi tema

- Arnold Schwarzenegger si-a revenit dupa operatie pe cord pe care a suferit-o in urma cu cateva zile. Cunoscutul actor a tinut sa mentioneze surpriza de care a avut parte atunci cand s-a trezit, dupa interventia chirurgicala.

- Numarul 1Esti un iubit atent, o adevarata mana cereasca pentru oricine iti fura inima. Esti protectiv si bland in dragoste, iar in dormitor esti plin de imaginatie. Numarul 2Ai minte si inima tinere si esti plin de energie. Esti o persoana care tine mult la cei pe care…

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa, Carmen, participa, duminica, la slujba de Paste la Biserica Romano-Catolica ”Sfanta Treime” din Sibiu, unde au fost si la Inviere. Seful statului a spus doar ”Adevarat a Inviat”, raspunzand urarii ”Hristos a Inviat”, transmisa de jurnalisti.Seful statului…

- Mijlocașul Olimpiu Moruțan a vorbit in premiera dupa ce a fost eliminat in meciul Romania U19 - Ucraina U19, 1-2, decisiv pentru calificarea la EURO 2019. Moruțan a jucat 90 de minute in meciul Concordia Chiajna - FC Botoșani, 0-0, și a facut capitanul moldovenilor. La final, jucatorul de 19 ani a vorbit…

- Un caz deosebit de grav de violenta, despre care nu s-a relatat nimic pana acum, s-a petrecut in luna martie a anului trecut pe raza comunei Brodina. Este vorba de o actiune a contrabandistilor de tigari de intimidare in stil mafiot, care, dupa cum au demonstrat de mai multe ori, sunt dispusi sa ...

- Un tanar de 29 de ani din Prahova spune ca agentul de la spitalul Campina a inceput sa fie violent atunci cand el a vrut sa-i duca mancare tatalui sau abia ieșit din operație, in afara orelor de vizita. "Am venit la tata sa-i aduc mancare. El mi-a zis nu se poate si eu i-am zis ok si cum facem…

- Nu exista roman care sa nu fi visat la ea, la Meg Evans! ”Sunset Beach” a fost unul dintre cele mai indragite filme ale anilor `90, iar milioanele de fani ce urmareau cu sufletul la gura fiecare episod, s-au declarat fani inraiți de-ai frumoasei Meg, cea care i-a cucerit inima lui Ben!

- Clujeanul Fancsali Erno, lider al Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT) și fost candidat al acestei formațiuni politice maghiare la conducerea Primariei Cluj-Napoca, a reacționat șocant la decizia...

- Reactie controversata a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni fata de demersul Parlamentului de a reglementa clar formele de sprijin acordat de statul roman comunitatilor romanesti din vetrele istorice.

- Astazi, deputatul roman Constantin Codreanu, Președinte al Comisiei pentru comunitațile de romani din afara granițelor țarii, a prezentat la tribuna Camerei Deputaților o Declarație politica prin care a adresat o invitație de participare la „Marșul Reintregirii" care se va desfașura la Chișinau duminica,…

- Prezentarea de catre guvernatorul Bancii Nationale a nivelului la care va ajunge inflatia in perioada urmatoare atrage o majorare a preturilor, agentii economici crescandu-le anticipat, sustine presedintele Comisiei pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor, social-democratul Marius Budai. …

- Consiliera Laurei Codruța Kovesi, Dana Țițian, ajunge sa ridice in fiecare luna un salariu cu tot cu sporuri de aproximativ 11.000 de euro. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a explicat ca procurorii au salarii foarte mari, dar a precizat ca vor exista verificari ale Curții de Conturi la DNA…

- Deputatul PNL, Cezar Preda, membru in Comisia de control al SRI, a precizat ca nu poate incadra suspendarea lucrarilor Colegiului Național de Informații „in zona lucrurilor bune sau a lucrurilor rele”, subliniind insa ca respectiva instituție era utila in ințelegerea modului in care funcționeaza SRI.

- Gheorghe Visu, actorul care a jucat in filme precum "Sa mori ranit din dragoste de viata" sau "Profetul, aurul si ardelenii", a devenit popular odata cu telenovela "Inima de tigan", unde i-a dat viata lui State Potcovaru.

- Un infirmier de la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Slatina a ucis o asistenta, sambata noapte (3 martie), dupa care s-a sinucis. Dupa dubla tragedie din Slatina, ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a luat masuri urgente. Ea a trimis o echipa in municipiu pentru a aflat in ce circumstanțe…

- Camouflage e cel mai nou si cel mai indragit turneu al Larei Fabian. “Sunt si eu un fel de cameleon, ma reprezinta foarte mult aceasta piesa, de fapt tot acest turneu. Sa lucrez la acest album a fost amuzant, adevarat, onest, simplu si foarte pozitiv ca energie, a fost un lucru extraordinar de facut”,…

- In timp ce Sonia trebuie sa ajunga de urgenta la Istanbul pentru a se opera, afla ca mama ei se zbate pe un pat de spital, in urma unui accident. Presupusa luna de miere ii este intrerupta dramatic.

- In 2016, Cosmina Adam a scos primul sau album, 15 cantece de dragoste, de desparțire, de petrecere: "Frumoasa ca mine nu-i". Insa, pare-se ca nimic nu-i atinge sufletul matinalului Dani, chiar daca Razvan se straduiește

- Daniela Cimpean, președinta Consiliului Județean Sibiu: „Una dintre bucuriile deplasarilor in județ este aceea de a descoperi povești speciale, asa cum probabil se gasesc in puține locuri din țara. Read More...

- Victoras Micula a facut anuntul pe o retea de socializare, scrie spynews.ro. Tanarul si-a anuntat prietenii ca s-a casatorit cu Ozana, cea alaturi de care traieste o frumoasa poveste de dragoste de cateva luni. Mandru si fericit de ceea ce i se intampla, fiul milionarului Viorel Micula a tinut sa…

- Monica Niculescu a reușit luni una dintre cele mai impotante victorii ale carierei, reușind s-o invinga pe Maria Sharapova in primul tur de la Doha. "Sharapova a suferit o infrangere șocanta in fața Monicai Niculescu. Un adevarat dezastru pentru rusoaica! Sharapova parea ca se indreapta catre victorie,…

- Iata ca din nou am ocazia sa vorbesc nu despre o „placuta surpriza”, ci despre o reconfirmare așteptata: albumul in care ne sunt prezentate imagini superbe din județul nostru, intitulat Din Covasna, inima țarii. Autoarea, tanara profesoara care a adunat intre coperți aceste frumoase fotografii, a devenit,…

- Mariuca Caruntu a ieșit invingatoare din lupta cu boala dupa cele trei operații prin care a trecut in decursul unui singur an. Cu toate acestea, din doua in doua luni, copila trebuie sa ajunga in Italia, țara in care a facut intervențiile chirurgicale, pentru a se asigura ca boala nu a recidivat. Pentru…

- Castigatorul Eurovision 2017 a suferit un transplant de inima Salvador Sobral a castigat anul trecut concursul Eurovision, aducand marele trofeu acasa, in Portugalia. Tanarul solist se confrunta cu grave probleme de sanatate. S-a spus ca ar fi fost la un pas de moarte si avea nevoie urgenta de transplant…

- Niște hoți au decis sa sparga casa unui barbat, dar au avut parte de un adevarat șoc atunci cand au vazut peste ce au dat! Au fost așa de scandalizați, incat s-au dus imediat la poliție!

- Tanarul in varsta de 23 de ani din Satu Mare locuieste in Danemarca, insa a venit in tara pentru a-si vizita familia. Intamplator, s-a intalnit cu fosta sa colega care i-a spus ca este bolnava de ciroza hepatica. In acel moment, tanarul s-a hotarat sa-i doneze acesteia o bucata din ficat.…

- Trei oameni au fost raniti dupa ce un individ a deschis focul in apropiere de Empire State Building. Potrivit presei straine, printre victime s-ar afla si un roman, un turist care se plimba prin centrul orasului in acele clipe. MAE nu confirma deocamdata.

- Constantin Ciulei A contribuit la afirmarea a numeroși sportivi din județ și a slujit cu devotament pe altarul invațamantului vasluian, fiind un adevarat mentor pentru elevii și colegii sai mai tineri. A fost distins cu “Diploma pentru merite in activitatea sportiva” de catre Consiliul Național pentru…

- Batalia de la Vaslui a fost una dintre cele mai importante victorii ale ostilor medievale romanesti contra otomanilor. Biruinta lui Stefan cel Mare a avut ecouri internationale si a fost rezultatul unei organizari militare ingenioase, dar si a unei armate calite deja in numeroase conflicte.

- Conducerea Colegiului Medicilor spune ca are loc un asalt media asupra lumii medicale, "fiind creata impresia ca asistenta medicala din Romania este in declin si ca profesionistii lipsesc sau ca nu isi fac corect meseria". Ei arata ca au incredere ca justitia isi va face datoria si ca trebuie asteptate…

- Catalin Golofca a efectuat azi primul antrenament la FC Botoșani dupa ce s-a intors de la FCSB. Mijlocașul a primit botezul din partea colegilor. "Ia uite mizeria, dar tu vii cand vrei, ma?!", i-au strigat colegii, vazandu-l ca a intarziat cateva minute, ajungand ultimul. Mijlocașul a oferit prima reacție…

- Cinci luni au trecut de cand Denisa Raducu s-a dus in lumea celor drepti, dar rudele si prietenii nu au uitat-o. Si nici fanii cantaretei. De Sarbatori, acestia au postat clipuri si imagini cu Denisa, iar pe 31 decembrie, in ultima zi a anului in care s-a stins artista, fanii au transmis gandurile bune…