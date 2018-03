Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul actor Arnold Schwarzenegger, fost guvernator al Californiei, intentioneaza sa dea în judecata companiile petroliere, acuzându-le de omorârea a numeroase persoane în întreaga lume din cauza poluarii, relateaza

- O fetița de doar trei ani a fost violata într-un autobuz, în timp ce fratele ei de cinci ani îl ruga pe agresor sa înceteze abuzul. Cazul îngrozitor, care șocheaza India, a avut loc în orașul Calcutta, relateaza Daily Mail, scrie agerpres.ro. Sheikh…

- Dosarul referitor la medicul care a murit la Spitalul „Sfantul Ioan” a fost preluat de Sectia 26 Politie si de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4, a informat marti DGPMB. Potrivit sursei citate, este un caz de accident de munca, fiind vorba despre un deces produs in timpul serviciului. Surse…

- Șapte persoane invinuite de spalare de bani au fost reținute recent de Procuratura Anticorupție, iar o alta persoana se afla in cautare. Este vorba de o persoana care deține 60% din acțiunile unei firme specializate in distributia combustibilului, concomitent fiind și directorul altei companii din același…

- Secretul logevitatii a fost descoperit de cercetatorii americani: nu sportul sau miscarea, ci doua pahare de alcool pe zi. Oamenii de stiinta de la Universitatea din California au facut un studiu pe 1.700 de nonagenari, iar rezultatul uimeste acum pe toata lumea.

- Cea mai mare companie petroliera din Romania a avut anul trecut un profit in crestere cu 140 de procente. Cifrele sunt importante in conditiile in care vanzarile au fost mai mari cu doar 17 la suta. Preturile la pompa insa au tot crescut.

- Povestea unui cersetor din Suedia care umbla la el cu o suma uriasa de bani face inconjurul lumii. Oamenii legii au fost socati sa constate ca acesta avea asupra lui in jur de 6 milioane de coroane suedeze, echivalentul a peste 600.000 de euro

- Dincolo de o conștientizare a importanței respectarii și asigurarii drepturilor persoanelor vizate, interesul marit fața de prevederile GDPR a fost creat de sancțiunile usturatoare pe care noua lege le prevede. Concret, în funcție de obligațiile încalcate și de gravitatea situației,…

- In anul 2017, numarul companiilor romanești de impact intrate in insolvența in 2017 a scazut cu aproximativ 7% fața de anul precedent. In schimb, companiile de impact cu capital privat aflate in insolvența aveau la 31 decembrie 2017 o valoare a activelor imobilizate de 1,22 miliarde de euro, in creștere…

- Viata in lumea moderna este mai rapida decat a fost vreodata. Oamenii lucreaza mai mult timp, au multe facturi de platit si le este greu sa se opreasca din hobby-ul lor zilnic si anume, smartphone-urile.

- Asociatia Romana a Companiilor de Explorare si Productie Petroliera (ROPEPCA) considera printr-un comunicat de presa ca nu este corect ca pretul de referinta pentru gazele naturale extrase in Romania se va calcula in functie de preturile de tranzactionare de pe hubul de la CEGH Viena, pe baza unei formule…

- Oamenii de știința au descoperit o alta amenințare ingropata in stratul de permafrost din regiunea arctica. Iar in acest caz nu e așa ușor de evitat o catastrofa. Un studiu publicat luni in revista Geophysical Research Letters arata o cantitate mare de mercur natural in permafrostul arctic. Depozitele…

- Guvernul ar putea discuta in sedinta de joi un memorandum prin care companiile de stat vor acorda actionarilor dividende in valoare de cel putin 90% din profitul pe anul trecut, potrivit unui comunicat al Executivului, transmis AGERPRES. Astfel, pe lista proiectelor de acte normative care ar putea fi…

- Detalii incredibile despre cum au fost maltratati detinutii de la Spitalul Penitenciarului Rahova. In referatul procurorilor sunt explicate cu lux de amanunte bataile si batjocura la care erau suspusi acestia de catre gardieni.

- La scurt timp dupa ce voluntarii “Solidar” au facut publica povestea de viața a Giorgianei Hurchi, o mamica vaduva care iși crește cei patru copii minori intr-o casuța din comuna Zapodeni, mai mulți oameni cu suflet mare au donat bunuri materiale și bani. Oamenii de bine au raspuns pozitiv apelului…

- Martorii care au lipsit, miercuri, la procesul barbatului de 40 de ani, din orasul Targu-Carbunesti, trimis in judecata in luna iulie a anului trecut, pentru o crima pe care ar fi comis-o acum sapte ani, vor fi aduși cu mandat la urmatoarea infațișare, pe 28 februarie. „Se acorda un…

- Soferul primariei din comuna doljeana Secu a fost concediat in urma cu doi ani pe motiv ca nu detinea permis pentru categoria D, sa conduca si microbuzul scolar. Barbatul a dat in judecata primaria si a castigat procesul, iar in luna ianuarie s-a intors la munca. Acesta sustine ca din momentul…

- Mihaiela Elena Duta, medicul de pe ambulanta Puls care l-a preluat de la stadion pe fotbalistul dinamovist Patrick Ekeng, a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetului Capitalei pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa.

- Mihaela Duta, medicul specialist de medicina de urgenta in cadrul serviciului de ambulanta privat Puls, a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pentru savarsirea infractiunii de ucidere din culpa. Ea s-a aflat pe stadionul Dinamo, in momentul in care fotbalistului…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in cazul unui elev din orașul Constanța, agresat in școala de catre mamele unor copii. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 49 din Constituția Romaniei privind protecția copiilor și a tinerilor. Cotidianul Replica de Constanța a publicat, in…

- Ursii polari nu gasesc suficiente foci pentru a-si potoli foamea, iar problema se va inrautati odata cu accentuarea schimbarilor climatice, este concluzia unui studiu publicat joi, care demonstreaza ca metabolismul ”regelui banchizelor” este mai rapid decat se credea, informeaza AFP, transmite AGERPRES…

- Investigația in cazul tragediei de la Harkov, Ucraina, in care un Lexus a lovit mortal șase pietoni și a ranit alți cinci, a luat sfarșit. Despre aceasta a anunțat avocatul principalei suspecte.

- Temperaturile la nivel global ar putea creste in urmatorii cinci ani cu 1,5 grade Celsius peste nivelurile din perioada preindustriala, avertizeaza o prognoza a Met Office, serviciul meteorologic public britanic.

- Stephane Kasriel, CEO-ul platformei pentru fleelanceri Upwork, sustine ca este ingrijorat de impactul pe care ar putea sa-l aiba pe viitor inteligenta artficiala. El sustine ca pe masura ce forta de munca evolueaza, trebuie sa renuntam la vechile obiceiuri din trecutul industrial pentru a ne asigura…

- Facebook si Google reprezinta o amenintare la adresa democratiei, intrucat formeaza monopoluri si impiedica inovatia in domeniul tehnologic“, a declarat miliardarul ungaro-american George Soros, prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos, in Elvetia, relateaza site-ul BBC News. „Facebook si Google…

- Comisia Europeana a decis joi sa trimita Romania in judecata la CJUE pentru nerespectarea obligatiilor privind stocurile petroliere, instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, emitand totodata si avize motivate pe tema pietelor financiare, a sigurantei rutiere si a greutatilor si dimensiunilor…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a dezbatut, marti, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata. Judecatorii CCR au stabilit ca legea este neconstituționala, astfel incat funcționarii publici trimiși…

- Noi detalii in cazul familiei din California, a caror 13 copii au fost tratați inuman ani la rand. Copiii ar fi avut voie sa manance o data pe zi și sa faca baie doar de doua ori pe an, a declarat un oficial, care deține date pe caz, pentru NBC News, scrie euronews.com.

- Lampile in stil antic, care devin rapid o necesitate de design pentru barurile retro, restaurante si unele locuinte din New York pana in Londra, ajuta la salvarea Pamantului si recent s-a descoperit ca pot satisfice nevoia umana pentru o lumina naturala si calda, relateaza Bloomberg. Becurile…

- Doua persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Cazul a avut loc ieri în localitatea Beșalma, UTA Gagauzia. Conform Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), un barbat în vârsta de 61 de ani și o femeie…

- Cantareața argeșeanca Alexandra Naftanaila, cunoscuta sub numele de Sandra N, s-a apucat de scris. De cateva zile, artista incearca sa-și puna pe foi gandurile, sentimentele, trairile, dar și poveștile și conexiunile pe care le-a avut de-a lungul timpului cu diferiți oameni din industria muzicala și…

- Cazul politistului pedofil a zguduit intreaga tara, dupa ce s-a aflat ca a abuzat doi copii intr-un lift dintr-un bloc din Drumul Taberei. Insa, noi informatii ies la suprafata despre acesta. Fosta sotie a lui Eugen Stan ar fi stiut de grozaviile pe care acesta le-a facut in trecut.

- Anul 2018 a inceput cu un nou set de reguli privind plata TVA, prin intrarea in vigoare a mecanismului TVA split. Chiar daca acesta vizeaza doar companiile aflate in insolventa sau care au datorii la plata TVA, in realitate, obligatiile tuturor platitorilor de TVA au devenit mai complexe incepand cu…

- Din ce in ce mai mulți se tem pentru siguranța celor mici. Și au devenit mai vigilenți atunci cand ies cu ei in parc sau pe strada. Psihologii și polițiștii au cateva sfaturi care ii pot ajuta sa evite pericolele.

- Luni, 8 ianuarie, purtatorul de cuvant al MAI, comisar-sef de politie Monica Dajbog, a sustinut o declaratie de presa. Redam in continuare continutul acesteia: 'Timp de 48 de ore, conducerea MAI a evitat sa intervina si sa comenteze in vreun fel stadiul investigatiei pentru prinderea agresorului din…

- Cazul copiilor agresați in lift de Eugen Stan a revoltat intreaga Romanie, astfel incat oamenii nu s-au sfiit sa-și exprime gandurile pe pagina de Facebook a polițistului-pedofil din Capitala.

- Poliția a deschis un dosar penal pentru neglijența in cazul tinerei de 19 ani din Anenii Noi care ar fi nascut singura intr-o toaleta din Institutul Mamei și Copilului din capitala. Oamenii legii au inițiat o cauza penala pentru neglijența și urmeaza sa investigheze cazul. Ieri, mai mulți angajați de…

- MAMA DENATURATA Cazul iesit din comun petrecut in luna iulie anul trecut in comuna Grivita, satul Trestiana, a fost „transat” de procurorii barladeni. Un copil de zece ani, elev in clasa a IV-a, care locuia la bunicii materni in satul Trestiana, comuna Grivita a ajuns in luna iulie la CPU Barlad batut…

- Mai mult de o patrime din solul de pe Terra va suferi modificari si va deveni "semnificativ" mai uscat, chiar si in cazul in care umanitatea gaseste o cale de a limita incalzirea globala la 2 grade celsius, sustin cercetatorii intr-un studiu publicat in Nature Climate Change, scrie AFP .

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anuntat, la RTV, ca magistratii Curtii Constitutionale (CCR) au stabilit, pentru luna ianuarie, un calendar de judecata a celor trei Legi ale Justitiei, contestate de Opozitie. Insa pe site-ul CCR nu figureaza nicio sedinta de judecata in luna ianuarie. Ultima sedinta a fost…

- Un taximetrist și-a transformat mașina pe care o conduce și cu ajutorul caruia iși ciștiga existența intr-o sorcova luminoasa. Este vorba de Dwight Robinett, un american din California de Nord care de trei ani iși bucura clienții cu mii de luminițe colorate. „Eu incerc sa aduc lumina in sufletele oamenilor,…

- Un tanar in varsta de 29 de ani a fost reținut pentru ca acesta ar fi patruns intr-un automobil si ar fi sustras bunuri materiale. Cazul a avut loc pe bulervardul Grigore Vieru al capitalei.

- Companiile locale nu sunt pre­ga­ti­te sa faca fata cresterilor de do­ban­da, mai mult de jumatate dintre firmele cu credite in lei si in euro fiind afectate semnificativ de o eventuala majorare cu 3 puncte pro­cen­tua­le a ratei dobanzilor atat la lei, cat si la euro, po­trivit unui sondaj efectuat…

- Un bolnav de tuberculoza a bagat frica in oamenii din Targu-Carbunești. Un localnic a postat un mesaj pe Facebook, in care susține ca cel la care face referire se plimba liber pe strazi. Comentariile nu au intarziat sa apara. „ATENȚIE CARBUNEȘTENI, unii poate știți, alții nu, un nebun…

- In scopul atragerii tinerilor pentru a lucra in agricultura, acvacultura și industria alimentara, in Senatul Romaniei a fost adoptat un proiect de lege prin care, in baza unui program care se va derula in perioada 2018-2020, angajatorii vor beneficia de subvenții pentru tinerii angajați și de reducerea…

- Are loc o noua ședința de judecata privind cazul lui Andrei Braguța, tanarul care a decedat in penitenciar la 10 zile dupa ce a fost reținut „pentru incalcarea vitezei" și ulterior „comportament neadecvat fața de ofițerii de patrulare". UNIMEDIA transmite live evenimentul.

- Angajatorii romani sunt cei mai optimisti din regiunea EMEA in ceea ce priveste activitatea de angajare in intervalul ianuarie - martie 2018, alaturi de cei sloveni, potrivit celei mai recente editii a studiului ManpowerGroup privind Perspectivele Angajarii de Forta de Munca. Previziunea Netă de…

- Rusia a facut un pas major in cucerirea Arcticii și in deschiderea unei rute maritime arctice, ridicand de la zero un oraș și o industrie gigantica a gazelor naturale in peninsula siberiana Yamal, unul dintre cele mai neospitaliere și inaccesibile locuri ale planetei, scrie marți intr-un comentariu…