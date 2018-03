Stiri pe aceeasi tema

- Arnold Schwarzenegger, fost guvernator al Californiei, intentioneaza sa dea in judecata companiile petroliere, acuzandu-le de omorarea a numeroase persoane in intreaga lume din cauza poluarii, relateaza site-ul Politico.com.

- Arnold Schwarzenegger a anuntat ca a initiat discutii cu diverse firme de avocatura pentru intentarea unei actiuni judiciare contra companiilor petroliere."Cazul nu difera de cel al fumatului. Industria tutunului a stiut ani intregi, decenii, ca fumatul va omori oameni, ca va afecta oamenii…

- Cunoscutul actor Arnold Schwarzenegger, fost guvernator al Californiei, intentioneaza sa dea în judecata companiile petroliere, acuzându-le de omorârea a numeroase persoane în întreaga lume din cauza poluarii, relateaza

- Arnold Schwarzenegger, fost guvernator al Californiei, intentioneaza sa dea in judecata companiile petroliere, acuzandu-le de omorarea a numeroase persoane in intreaga lume din cauza poluarii, relateaza site-ul Politico.com. Arnold Schwarzenegger, fost guvernator al Californiei, intentioneaza…

- Arnold Schwarzenegger, fost guvernator al Californiei, intentioneaza sa dea in judecata companiile petroliere, acuzandu-le de omorarea a numeroase persoane in intreaga lume din cauza poluarii, relateaza site-ul Politico.com.

- Rudele infirmierului sinucigaș spun ca au descoperit ca acesta s-a imprumutat din banca cu o suma de 35,000 de lei, bani cu care, cred rudele, a deschis o firma de ingrijiri medicale la domiciliu pentru iubita- asistenta la același spital. Ultima care a vorbit cu barbatul despre aceste lucruri este…

- Un batran in varsta de 90 de ani a fost gasit mort in locuinta sa. Cazul a avut loc ieri, in satul Cubolta, raionul Sangerei.Poliția a fost alertata de o vecina, care a vazut ca din casa iese fum.

- Statul american California este prima unitate administrativ-teritoriala din lume care a anunțat ca va permite circulația pe drumurile publice a mașinilor autonome, fara șoferi la volan ca masura de siguranța. Decizia va intra in vigoare din data de 2 aprilie.

- Geofizicienii contemporani considera ca Rezonanta Shumann este adevarata bataie a inimii planetei noastre, scrie cocoon.ro. Ei au concluzionat ca exista o relatie directa intre accelerarea ritmului acesteia si perceptia omului conform careia timpul trece mai repede. Citeste si Un roman isi…

- Potrivit Smartree, unul dintre liderii din România pe piața de externalizare a proceselor de HR, beneficiile acordate de catre angajatorii români au devenit tot mai variate și creative ca metoda de retenție și fidelizare a angajaților. Daca pâna acum câțiva ani doar…

- Secretul logevitatii a fost descoperit de cercetatorii americani: nu sportul sau miscarea, ci doua pahare de alcool pe zi. Oamenii de stiinta de la Universitatea din California au facut un studiu pe 1.700 de nonagenari, iar rezultatul uimeste acum pe toata lumea.

- Nu este justificata crearea unui regim juridic mai favorabil privind suspendarea raportului de serviciu in cazul functionarilor publici trimisi in judecata, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, pe 23 ianuarie, o obiectie de neconstitutionalitate formulata…

- Nu este justificata crearea unui regim juridic mai favorabil privind suspendarea raportului de serviciu in cazul functionarilor publici trimisi in judecata, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala a Romaniei a admis, pe 23 ianuarie, o obiectie de neconstitutionalitate formulata…

- In anul 2017, numarul companiilor romanesti de impact intrate in insolventa in 2017 a scazut cu circa 7% fata de anul precedent. In schimb,companiile de impact cu capital privat aflate in insolventa aveau la 31 decembrie 2017 o valoare a activelor imobilizate de peste 1,2 miliarde de euro, in crestere…

- Asociatia Romana a Companiilor de Explorare si Productie Petroliera (ROPEPCA) considera printr-un comunicat de presa ca nu este corect ca pretul de referinta pentru gazele naturale extrase in Romania se va calcula in functie de preturile de tranzactionare de pe hubul de la CEGH Viena, pe baza unei formule…

- Exista, pare-se, o pozitionare similara la varful celor doua partide din Coalitie, in cazul Valcov. Si anume ca decizia in privinta mentinerii la Palatul Victoria a lui Darius Valcov, actualmente consilier in echipa premierului Dancila, sta la Guvern. O spusese in prima faza seful PSD-ului zilele trecute,…

- Cazul unei copile de 11 ani din Spania, care a nascut, a șocat pe toata lumea. Mai grav este ca tatal copilului are 14 ani și este fratele ei. Fetița a ajuns la spital cu dureri foarte mari de stomac, iar medicii i-au spus ca, de fapt, nu sufera de nicio afecțiune, ci este insarcinata. …

- Un barbat de 47 de ani, locuitor al Capitalei, care se afla in urmarire penala pentru comiterea unui accident rutier și circulatia ilegala a drogurilor, a fost retinut de Politie.Potrivit oamenilor legii, acesta era condamnat la 10 ani de inchisoare de catre Instanta de Judecata.

- Ursii polari nu gasesc suficiente foci pentru a-si potoli foamea, iar problema se va inrautati odata cu accentuarea schimbarilor climatice, este concluzia unui studiu publicat joi, care demonstreaza ca metabolismul ”regelui banchizelor” este mai rapid decat se credea, informeaza AFP, transmite AGERPRES…

- Stephane Kasriel, CEO-ul platformei pentru fleelanceri Upwork, sustine ca este ingrijorat de impactul pe care ar putea sa-l aiba pe viitor inteligenta artficiala. El sustine ca pe masura ce forta de munca evolueaza, trebuie sa renuntam la vechile obiceiuri din trecutul industrial pentru a ne asigura…

- Facebook si Google reprezinta o amenintare la adresa democratiei, intrucat formeaza monopoluri si impiedica inovatia in domeniul tehnologic“, a declarat miliardarul ungaro-american George Soros, prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos, in Elvetia, relateaza site-ul BBC News. „Facebook si Google…

- Constantin (Coco) Paun a fost trimis in judecata, la jumatatea lunii decembrie a anului trecut, pentru un episod violent in care a fost implicat in toamna lui 2016. La acel moment, un barbat in varsta de 48 de ani a fost batut de interlop, in plina strada, și a avut nevoie de 30 de zile de…

- Comisia Europeana a decis joi sa trimita Romania in judecata la CJUE pentru nerespectarea obligatiilor privind stocurile petroliere, instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, emitand totodata si avize motivate pe tema pietelor financiare, a sigurantei rutiere si a greutatilor si dimensiunilor…

- Cazul militarului care și-a ucis iubita, la doar cateva luni dupa ce testele psihologice facute periodic angajaților Ministerului Apararii Naționale aratau ca omul este apt, dar și cazul polițistului pedofil care a trecut cu brio timp de zece ani toate testarile psihologice, perioada in care ataca femei…

- Companiile mari prezente pe piața locala iși pot inscrie angajații in programe de voluntariat prin care sa contribuie la educația unor copii sau tineri din centre de plasament. Un astfel de program educațional, denumit “Ajungem mari” este derulat de catre Asociația Lindenfeld, o organizație non-guvernamentala…

- Detalii ingrozitoare in cazul celor 13 copii din statul american California, care au fost tinuti in captivitate ani intregi de catre propriii parinti. Anchetatorii au stabilit ca acestia mancau o singura data pe zi si faceau dus doar de doua ori pe an.

- În aceasta dimineata, magistratii de la judecatoria Chisinau ar fi trebuit sa ia o decizie referitor la cetatenia lui Traian Basescu, însa nu a fost sa fie. Sedinta de judecata a fost amânata pentru luni dimineata, 22 ianuarie, scrie 10TV.MD Traian Basescu trebuia…

- Doua persoane au murit si alte sase au ajuns la spital în urma accidentelor rutiere care au avut loc pe traseele tarii în ultimele 24 de ore, informeaza MOLDPRES. Solicitat de agenție, ofiterul de presa al Inspectoratului National de Patrulare, Natalia Golovco, a specificat ca…

- Varianta unui atac de tip DOS a fost exclusa in cazul blocajelor aparute in functionarea portalului instantelor de judecata, potrivit informatiilor comunicate luni de Directia tehnologia informatiei din cadrul Ministerului Justitiei. Din descrierea situatiei reiese ca primele probleme…

- Ședința amanata in cazul lui Andrei Braguța: nu s-au prezentat trei inculpați și cațiva aparatori, potrivit procurorului pe caz, Ruslan Lupașcu. "Este firesc. Asemenea lucruri se pot intampla, deoarece sunt implicate multe persoane", a declarat procurorul.

- Lampile in stil antic, care devin rapid o necesitate de design pentru barurile retro, restaurante si unele locuinte din New York pana in Londra, ajuta la salvarea Pamantului si recent s-a descoperit ca pot satisfice nevoia umana pentru o lumina naturala si calda, relateaza Bloomberg. Becurile…

- Cantareața argeșeanca Alexandra Naftanaila, cunoscuta sub numele de Sandra N, s-a apucat de scris. De cateva zile, artista incearca sa-și puna pe foi gandurile, sentimentele, trairile, dar și poveștile și conexiunile pe care le-a avut de-a lungul timpului cu diferiți oameni din industria muzicala și…

- O serie de cutremure moderate, cu magnitudini de 5-5,5 grade, s-a inregistrat in dimineata zilei de joi, 11 ianuarie, in regiunea muntilor Zagros din zona de granita dintre Iran si Irak. Cel mai puternic eveniment a fost, pana la aceasta ora, primul seism din aceasta secventa, inregistrat…

- Ai avut o idee (care a parut, poate) geniala, ai lansat o companie si ai creat un produs. Si cum este in cazul fiecarui parinte care isi adora copilul, esti convins ca produsul sau serviciul pe care tu il aduci pe piata este absolut revolutionar, iar clientii vor da navala sa-l cumpere. Lucrurile…

- O demisie, care nu ar fi avut loc in realitate, s-a lasat cu dosar penal pentru fostul manager al Spitalului Judetean de Urgenta din Targoviste. Radu Petrescu este judecat pentru abuz in serviciu, in cazul demisiei fostului director medical Carmen Marcu.

- Cercetari efectuate de polițiști in cazul incendiului produs in comuna UrecheștiLa data de 28 decembrie, a.c., polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Cotești, au acordat sprijin lucratorilor de la ISU Vrancea pentru localizarea și stingerea unui incendiu cu pagube materiale importante,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anuntat, la RTV, ca magistratii Curtii Constitutionale (CCR) au stabilit, pentru luna ianuarie, un calendar de judecata a celor trei Legi ale Justitiei, contestate de Opozitie. Insa pe site-ul CCR nu figureaza nicio sedinta de judecata in luna ianuarie. Ultima sedinta a fost…

- Banca de investitii Goldman Sachs Group Inc a estimat vineri ca rezultatele sale pe trimestrul al patrulea vor fi mai mici cu aproximativ cinci miliarde de dolari din cauza reformei fiscale promulgata recent de...

- Cele mai multe de persoanele ranite s-au accidentat in timp ce incercau sa paraseasca in mare viteza cladirile in care locuiau si au fost deja externate, a precizat agentia nationala de presa din Iran (IRNA), care ii citeaza pe reprezentantii Serviciilor de Urgente Medicale.Acest seism…

- Celebrul raper Tupac Shakur a fost împușcat în Las Vegas, într-un atac comis dintr-o mașina în 1996, de persoane necunoscute pâna astazi. La începutul acestei luni, fanii au aflat ca poliția ar fi reușit sa dea de urma pistolului cu care a fost ucis…

- Un taximetrist și-a transformat mașina pe care o conduce și cu ajutorul caruia iși ciștiga existența intr-o sorcova luminoasa. Este vorba de Dwight Robinett, un american din California de Nord care de trei ani iși bucura clienții cu mii de luminițe colorate. „Eu incerc sa aduc lumina in sufletele oamenilor,…

- Industria financiara suedeza creste intr-un ritm suficient de rapid pentru a se asigura ca miile de bancheri ce sunt inlocuiti de roboti vor fi in continuare necesari, a apreciat Autoritatea de Reglementare a Pietei Financiare din Suedia (FSA), transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Oamenii nu mai…

- Ion Craciunescu anunța ca va da in judecata Federația Romana de Fotbal și pe președintele FRF, Razvan Burleanu, dupa ce i-a fost ignorata o cerere de a deveni observator federal. Fostul arbitru susține ca a trimis o cerere in acest sens in luna august, dar nu a primit niciun raspuns din partea FRF,…

- Un bolnav de tuberculoza a bagat frica in oamenii din Targu-Carbunești. Un localnic a postat un mesaj pe Facebook, in care susține ca cel la care face referire se plimba liber pe strazi. Comentariile nu au intarziat sa apara. „ATENȚIE CARBUNEȘTENI, unii poate știți, alții nu, un nebun…

- Prezent la interviurile DC News Live, Sorin Dumitrescu spune ca exista foarte multe persoane susținatorii Casei Regale a Romaniai, la fel ca și in cazul Academiei, care urmaresc numai beneficii. ”Lumea vede raporturile cu Casa Regala, la noi in Romania, ca și cum ai primi o medalie pe care…

- Ancheta in cazul omorului de la metrou Ministrul Carmen Dan. Foto: Agerpres. Ministrul de Interne, Carmen Dan, a afirmat, ca se desfasoara o ancheta interna la metrou, dupa incidentul de acum doua zile, când o femeie a împins doua tinere pe sine, una dintre ele pierzându-si…

- Au aparut noi detalii despre Magdalena Serban, femeia care a ucis-o pe tanara de 25 de ani la metrou. Oamenii legii au decis ca femeia sa fie arestata pentru 30 de zile. Cererea procurorilor a fost admisa de Tribunalul Bucuresti, acestia solicitand ca Magdalena Serban sa fie arestata in urma crimei…