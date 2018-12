Stiri pe aceeasi tema

- Fostul Mister Univers, celebru prin rolul sau in filmul Terminator inainte sa intre in politica, a venit in Polonia la a 24-a Conferinta anuala a ONU pe tema modificarilor climatice. Intr-un interviu acordat AFP, el s-a declarat "in cruciada pentru mediu" si a indemnat lumea intreaga sa se alature acestei…

- Cu aceasta ocazie, șefii de state și de guverne prezenți la COP24 au fost intampinați de președintele Poloniei, Andrzej Duda și de secretarul general al ONU, Antonio Guterres. Din delegația Romaniei fac parte ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Romaniei in Polonia, ES Ovidiu Dranga,…

- COP24 - cea de-a 24-a conferinta anuala a ONU privind schimbarile climatice a inceput cu doua ore intarziere la Katowice, in Polonia, avand drept fundal alerta rosie lansata de IPCC - Grupul interguvernamental de experti in evolutia climei, relateaza AFP. Dezastre meteo, incidenta asupra sanatatii sau…

- Un raport guvernamental american referitor la efectele schimbarilor climatice dat vineri publicitatii a ajuns la concluzia ca incalzirea globala afecteaza mediul natural si va avea ca urmare cresterea numarului dezastrelor precum incendiile de vegetatie recente din California, informeaza dpa.…

- Un raport guvernamental american referitor la efectele schimbarilor climatice dat vineri publicitații a ajuns la concluzia ca încalzirea globala afecteaza mediul natural și va avea ca urmare creșterea numarului dezastrelor precum incendiile de vegetație recente din California, informeaza dpa.Incendii…

- Donald Trump a declarat presei la Malibu, in California, unde a vizitat sambata zone devastate de incendii, ca un ”raport complet” cu privire la ”cine a facut-o” urmeaza sa fie finalizat ”in urmatoarele doua zile”, adica duminica sau luni, iar apoi a mentionat alt termen, ”luni sau marti”. Statele…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat sambata ca Statele Unite vor stabili in urmatoarele zile cine l-a ucis pe jurnalistul saudit Jamal Khashoggi, asasinat pe 2 octombrie in consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, relateaza AFP. Adresandu-se jurnalistilor la Malibu (California), unde a vizitat…

- Conferinta COP24 pentru clima, ce va fi organizata in luna decembrie in orasul polonez Katowice, "trebuie sa fie un succes" si trebuie sa implementeze Acordul de la Paris, a declarat marti, la Cracovia, Patricia Espinosa, coordonatoarea negocierilor climatice din partea ONU, citata de AFP. "Acest succes…