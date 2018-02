Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Elan Schwartzenberg a vorbit intr-un interviu televizat despre mandatul international de arestare emis pe numele sau in anul 2016. Acesta sustiune ca nu a primit de la autoritati niciun SMS sau mail de citare. ”Legea spune ca daca vrei sa citezi pe cineva, ii dai o citație, nu vine,…

- Omul de afaceri Elan Schwartzenberg a sustinut, intr-un interviu acordat postului de televiziune B1 TV, ca avocatul sau din Israel i-a scris, in 2013, Laurei Codruta Kovesi, spunandu-i ca Elan Schwartzenberg vrea sa revina in Romania. Potrivit omului de afaceri, sefa DNA a refuzat „brutal” audienta.…

- Elan Schwartzenberg a abordat, la B1 TV, cel mai sensibil subiect care il vizeaza. Acuzat, de mai multe personaje, ca l-ar fi ucis pe Codruț Marta, afaceristul a raspuns ca are dovezi, așa cum au și instituțiile statului, ca Marta a fost vazut și la multa vreme dupa ce s-a spus ca a disparut.”Sorina…

- Dupa 6 ani de tacere, fugit in Israel, cu un mandat internațional de arestare preventiva pe numele sau, Elan Schwartzenberg a decis sa faca dezvaluiri. Desigur, unele dintre ele nu pot fi probate, dar milionarul a ales sa spuna ceștieintr-un interviu acordat Sorinei Matei, de la B1 TV.Elan…

- Premiera in televiziune Primul interviu de pe teritoriul altui stat cu Elan Schwartzenberg. Omul de afaceri cu mandat international de arestare rupe tacerea. Si zguduie Romania. Cum se fura televiziunile, cum se pleaca din Romania, cum se negociaza cu politicienii, procurorii si serviciile secrete.…

- Televiziunea B1 TV a fost sanctionata cu somatie publica de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), marti, pentru informare incorecta si lipsa unei distinctii clare intre fapte si opinii in editia emisiunii „Dosar de politician” difuzata pe 21 august 2017, din care s-a inteles ca omul de afaceri…

- Un barbat si-a pierdut viata si o femeie a fost grav ranita atunci cand un copac a cazut peste o furgoneta care ii transporta, in timpul unei furtuni care a lovit sambata Malta, informeaza Reuters. Cei doi - provenind din Romania, potrivit Reuters - se aflau pe unul dintre cele mai aglomerate…

- Multi-instrumentist, in special acordeonist, artistul a cantat cu toate numele mari ale genului, amintim marele violonist George Carabulea, Romeo Vaduva (nai), Costel Stangaciu ori Adriana Nechifor și legendarul solist Nicu Gigantu’. Intre anii ‘70-’80 a susținut sute de spectacole, de asemenea…

- Anda Calin trece prin cea mai frumoasa perioada din viata ei, experimentand din plin meseria de mamica. I-a daruit lui Liviu Varciu, in urma cu aproape cinci luni, o fetita tare frumoasa, care poarta numele Anastasia Maria. Cei doi se bucura de timpul petrecut impreuna cu fiica lor si traiesc lucruri…

- Opt persoane și-au pierdut viața, in timp ce alte trei au fost date disparute in sudul Chinei, dupa ce o porțiune din șosea s-a prabușit. Cauza incidentului a fost o infiltrație cu apa in zona șantierului unei stații de metrou. Infiltrația de miercuri noaptea a inundat spațiul din subteran,…

- O instanta din Turcia a condamnat, miercuri, 64 de militari la inchisoare pe viata pentru implicarea in tentativa esuata de lovitura de stat din 15 iulie 2016, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Din pacate veștile despre soarta marii artiste Gigi Marga, cantareața care a incantat multe generații de romani, nu sunt tocmai bune. La aproape 89 de ani solista a fost gasita mai mult moarta decat vie, in condiții inumane, aproape imobilizata in apartamentul in care locuia cu chirie in Woodside, New…

- Oana Zavoranu are planuri mari. Vedeta a anunțat ca se pregatește sa fie din nou actrița intr-un serial. In urma cu ani, Oana Zavoranu facea furori in telenovele . Vedeta a jucat in seriale precum „Numai iubirea” și „Pacatele Evei”, bucurandu-se de mare succes la public, dupa cariera ei ca actrița s-a…

- Scrisul urât al medicilor a ajuns sa dauneze grav sanatații. O demonstreaza aceasta rețeta eliberata unui copil de doi ani din Constanța. În zadar a încercat farmacista sa descifreze medicamentele prescrise. Am cerut și ajutorul pe un grup din mediul virtual în care…

- Au trecut mai bine de zece ani de cand a decis sa renunțe la carne, iar acest lucru i-a adus numai beneficii. Petru Paun, actorul care poate fi urmarit de telespectatorii Antenei 1 in cadrul serialului „Fructul oprit”, difuzat in aceasta seara, de la 20:00, este adeptul unei vieți sanatoase, propunandu-și…

- Un Mussolini in viata si aproape agreabil strabate si seduce o Italie debusolata in comedia "Sono tornato", lansata joi in aceasta tara, cu o luna inainte de alegerile legislative, informeaza AFP. Acest film preia cu fidelitate tiparul oferit de "Er is wieder da" (2015), o comedie germana adaptata pentru…

- Somnul insuficient este una dintre cele mai frecvente probleme in randul adulților și poate fi cauzat de mai mulți factori. A dormi putin nu are doar implicatii grave asupra sanatatii, ci si asupra functionarii genelor si poate reduce speranta de viata. Este ceea ce avertizeaza cercetatori in tulburarile…

- Cele 4 zodii care isi indeplinesc toate dorintele in 2018 – Totul incepe de ASTAZI 2018 este anul lor. Dupa lungi cautari, dupa numeroase incercari pe toate planurile, dupa ce norocul era cat pe ce sa intre in buzunarul lor in 2017, in sfarsit vin si vestile bune.Desi una dintre cele 4 zodii a avut…

- Lavinia Tatomir, fosta partenera de viața a legendarului actor Adrian Pintea, are sufletul indurerat dupa moartea unui prieten drag. Lavinia Tatomir, care acum este casatorita cu un medic pe nume Laurențiu , este fosta soție a regretatului actor Adrian Pintea. Vedeta trece prin momente extrem de neplacute…

- Este ziua mamei Marei Banica, prilej cu care vedeta a scris un mesaj foarte emotionant pe retelele de socializare, profitand de faptul ca cea care i-a dat viata nu are conturi pe retelele de socializare.

- Eclipsa va aduce o serie de schimbari in viața noastra, in funcție de semnul nostru zodiacal, și ne va oferi posibilitatea de a face anumite alegeri in ceea ce privește segmentul financiar, mai ales in cazul urmatoarelor zodii: taur, leu și varsator. Luna sangerie se va simți profund de catre…

- In Arestul Central al Poliției Capitale, polițistul arestat pentru pedofilie, Eugen Stan, are o viața mult mai comoda decat ar putea parea la prima vedere, spre furia altor deținuți. Incarcerarea este planuita in așa fel incat agentul de la Brigada Rutiera sa nu se confrunte cu niciun act de violența.

- Seful ISU Cluj, Ion Moldovan, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca institutia pe "sta prost" in ceea ce priveste mijloacele de interventie, in special la ambulante, unele avand peste 11 ani vechime. "Din punct de vedere al dotarii cu ambulante si cu tehnica de interventie…

- Carmen Bruma, partenera de viața a moderatorului de televiziune Mircea Badea a povestit despre un episode cu totul șocant din viața sa. Vedeta a locuit in Miscov timp de cațiva ani, iar acest lucru a facut-o sa se teama pentru viața ei.

- Cu doar o zi inainte ca Regele Felipe al Spaniei sa-și aniverseze cei 50 de ani, familia regala spaniola a oferit publicitații un video in care prezinta o zi obișnuita din viața lor. Avem, așadar, ocazia de a-i vedea pe monarhii spanioli in poziția de parinți, in interiorul reședinței lor regale, dar…

- Este unul dintre cei mai buni jucatori ai lui Dinamo, dar si unul dintre cei mai iubiti dinamovisti. Daca lucrurile ii merg bine in cariera, in viata personala viata ii este excelenta, asta pentru ca peste putin timp va deveni tata.

- Incidentul a avut loc vineri, in statia de metrou Eur Fermi stop, in sudul capitalei italiene.Politia a descris gestul agresorului drept 'un act de nebunie, informeaza Agerpres. Victima este o femeie de 47 de ani din Peru, care lucra ca ospatarita. In urma agresiunii i-a fost…

- Cantaretul portughez Salvador Sobral, castigatorul concursului Eurovision de anul acesta, a fost supus vineri unui transplant de inima la spitalul Santa Cruz din Lisabona, iar medicii sunt mulțumiți de evoluția starii sale postoperatorii, informeaza El Pais, potrivit Digi24.ro.

- Solistul Carla’s Dreams a fost invitatul lui Catalin Striblea la emisiunea "Oameni de Colecție", emisiune de interviuri unice, difuzate la Digi FM. Artistul a vorbit despre muzica, parinți și Romania. Peste 20.

- Un cioban peocupat doar de munca la stana și-a gasit mireasa prin intermediul emisiunii „Gospodar fara pereche”. Marin Cazan și Marcela au facut nunta. Unul dintre cei 13 gospodari burlaci care s-au inscris la emisiunea „Gospodar fara pereche”, de la Pro TV , și-a gasit aleasa inimii. Și nu doar ca…

- 40 de batrani și tot atatea povești de viața adapostește Centrul de asistența medico-sociala din comuna mehedinteana Bicles. Oameni ale caror chipuri sunt brazdate de ani și ale caror suflete sunt pline de amintiri și in același timp de dor. ...

- Un român a fost ucis în Anglia, iar suspecții sunt trei barbați și doua femei. Momentan nu se cunosc mai multe detalii despre felul în care și-a pierdut viața, însa polițiștii fac cercetari în acest caz. Fiica barbatului, Maria Alexandra a facut un apel…

- Gypsy Rose Blanchard este la inchisoare dupa ce a ucis-o pe Dee Dee Blanchard, mama ei. Iar Rod Blanchard, tatal criminalei, spune ca fosta lui soție a primit exact ce a meritat. Totul a inceput cand Gypsy era doar un copil. Dee Dee, mama ei, le spunea celor din jur ca ea este bolnava in stadiu terminal,…

- In proclamatia pentru tara, principesa Margareta spune ca va avea ca model exemplul regelui Mihai si convingerea lui in destinul poporului roman si se declara convinsa ca "romanii vor ramane iubitori de Coroana".

- Medicul pediatru spune ca unul dintre adolescentii pe care ii are in grija a incercat sa-si ia viata, disperat de lipsa tratamentului. "Exista, pe imunologie pediatrica, aproximativ 100 de copii a caror viata este pusa in pericol in acest moment. Sunt, unii dintre ei, internati in spital, unii cu boli…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de condoleanțe dupa moartea Regelui Mihai. Șeful statului subliniaza ca Romania este in doliu și ca țara a pierdut un mare om de stat și un mare roman. ”Calatoria aproape seculara a ultimului Suveran al Romaniei se incheie aici. Prin tot ceea ce a facut,…

- PSD a transmis, marti, un mesaj de condoleante Casei Regale, dupa moartea Regelui Mihai, in care precizeaza ca viata fostului suveran a stat sub semnul dragostei fata de patria pe care nu a parasit-o cu adevarat nici atunci cand istoria a decis altfel. „PSD transmite sincere condoleante…

- Mihai I, nascut la 25 octombrie 1921 (in Sinaia)… Rege al Romaniei intre 20 iulie 1927-8 iunie 1930, deopotriva intre 6 septembrie 1940-30 decembrie 1947, era – la 96 de ani – unul dintre puținii foști șefi de stat in viața din perioada celui de–Al doilea Razboi Mondial… Regele Mihai I, singurul roman…

- Sute de pacienti sunt in pericol de moarte pentru ca tratamentul de care depinde viața lor lipsește de luni bune din spitale. Firmele care aduceau imunoglobuline in Romania au decis sa se retraga de pe piața farmaceutica din țara noastra. ...

- Artistul a anunțat ca mama lui, Sheila Farebrother, a murit luni dimineața, la varsta de 90 de ani, scrie antena3.ro. Citeste si Castiga intr-o zi cati altii pot face avea in cateva vieti: Cat primesc celebritatile in 24 de ore "Am vazut-o lunea trecuta și sunt șocat. Sa calatorești…

- Raluca și Denisa de la Bambi formeaza una dintre cele mai apreciate și vechi trupe din Romania. Cele doua surori au rezistat provocarii timpului și au știut de fiecare data sa se reinventeze.

- Interpreta Selena Gomez a plans pe scena, dupa ce a acceptat premiul "Femeia Anului", care i l-a inmanat chiat prietena care i-a salvat recent viața, Francia Raisa. Gomez a spus ca Raisa ar trebui sa fie cea care primește premiul, pentru ca "ea mi-a salvat viața".

- Artistul Horia Moculescu are o poveste impresionanta de viața care l-a facut sa devina puternic. Fiica acestuia este foarte mandra de el, ca tata, om și artist, iar acesta ne invața sa prețuim viața exact așa cum este ea.

- La 12 ani de cand s-a desparțit de trupa alaturi de care a susținut sute de concerte, Ionuț Voicu, solistul, a carui vestita chelie din showbizz inca il mai asociaza cu Ro-Mania, s-a apucat de fotografiat. ”Ion din Romania”, așa cum s-a prezentat ani buni, a investit cateva mii de euro in susținerea…

- Politistul brașovean, Marian Godina, a primit o veste incredibila, cu privire la un scandal care ii putea marca viata. Magistratii Judecatoriei Brasov au decis, in urma cu doua zile, sa respinga definitiv cererea depusa de un barbat care solicitase cercetarea penala a agentului Marian Godina. Astfel,…

- In 1961, Janice Rude era studenta și lucra cu jumatate de norma la cantina facultații. Intr-o zi, in timp ce servea studenții, a observat un baiat care i s-a parut foarte frumos. Cand li s-au intalnit privirile, Janice s-a indragostit pe loc. Pe baiat il chema Prentiss Willson și din acea zi a inceput…

- Cristina Balan, in lupta cu depresia. Artista a povestit in cadrul unei emisiuni tv, despre cel mai greu moment din viața ei, dupa ce a aflat ca gemenii sufera de sindromul Down. Cristina și Gabriel Balan au trecut printr-un moemnt extrem de geru, atunci cand au aflat ca Toma și Matei sufera de sindromul…

- BERBEC Este o luna favorabila pentru nativele implicate intr-o relatie la distanta. Decembrie vine cu cadouri de suflet pentru ele, iar asta poate insemna reunirea cu persoana iubita. Pentru nativele singure, aceasta perioada le aduce mai multa maturitate si responsabilitate, ceea ce…

- Premierul Tudose, despre o posibila remaniere: ”O analiza asupra activitatii Executivului va fi facuta in ianuarie”, a spus șeful Executivului, luni, la Parlament, el respingand ideea unei remanieri guvernamentale in acest moment. Premierul a spus ca nu vor fi operate remanieri guvernamentale in prezent,…