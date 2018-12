Schumacher, primul semn. Veste mare

Stiri pe aceeasi tema

- Jean Todt, bun prieten cu fostul mare pilot de Formula 1, dezvaluie ca a vizionat Marele Premiu al Braziliei, disputat pe 11 noiembrie la Interlagos, alaturi de Michael Schumacher, la locuinta acestuia din Elvetia. "De obicei sunt foarte precaut cu aceste lucruri, dar pot sa va spun ca am…

