Stiri pe aceeasi tema

- Michael Schumacher (50 de ani), fostul campion de Formula 1, a fost transportat de un elicopter privat din Elvetia in Spania, acolo unde si-a petrecut sarbatorile si ziua de nastere, potrivit Mediafax. Potrivit revistei Bunte, Schumacher a plecat alaturi de familie, ingrijitori si garzile sale de corp,…

- Schumacher a plecat alaturi de familie, ingrijitori si garzile sale de corp, pe 20 decembrie. Acestia s-au cazat la vila luxoasa a familiei, din Mallorca si au sarbatorit acolo Craciunul, Revelionul si ziua lui "Schumi", pe 3 ianuarie. Vila Yasmin, folosita drept casa de vacanta, a fost achizitionata…

- Potrivit revistei germane Bunte, specializata in urmarirea persoanelor celebre, Michael Schumacher a plecat alaturi de familie, ingrijitori si garzile sale de corp, pe 20 decembrie. Acestia s-au cazat la vila luxoasa a familiei, din Mallorca si au sarbatorit acolo Craciunul, Revelionul si ziua lui…

- Michael Schumacher (50 de ani), fostul campion de Formula 1, a fost transportat de un elicopter privat din Elvetia in Spania, acolo unde si-a petrecut sarbatorile si ziua de nastere.Potrivit revistei Bunte, Schumacher a plecat alaturi de familie, ingrijitori si garzile sale de corp, pe 20…

- A reprezentat Spania, avand 2 meciuri la Nationala U21. Are o prezenta in LaLiga, pe cand evolua la Mallorca si 79 de aparitii in divizia secunda din Spania, LaLiga2. In sezonul petrecut in Cipru, a aparat in 6 meciuri din preliminariile Europa League. A semnat astazi un contract valabil pana la finalul…

- Pasiunea pare sa fie apanajul afacerilor de succes, iar acest lucru este demonstrat si de experienta celor de la Photohotel. O idee inedita se poate transforma, cu multa dedicare, intr-un business care sa atinga un succes rasunator. Astazi descoperim impreuna povestea brandului Photohotel, compania…

- Rafael Nadal (32 de ani, 2 ATP) este in continuare marcat de inundațiile din Mallorca. Fostul lider mondial a dezvaluit nu a fost capabil sa se antrezeze gandindu-se la tragedia semenilor lui. Spaniolul a donat un milion de euro persoanelor afectate. In luna octombrie, Insulele Baleare au fost lovite…

- La Sankt Petersburg, FIA i-a premiat pe cei mai buni piloti din competitiile automobilistice din 2018. Printre laureati s-au aflat campionul WRC, Sebastien Ogier, campionul Formulei E, Jean-Eric Vergne, campionul World Rallycross, Johan Kristofferson, campionul Formulei 2, George Russell, si campionul…