Schneider Electric îmbină infrastructura fizică și soluțiile Cisco HyperFlex™ Edge Schneider Electric imbina infrastructura fizica și soluțiile Cisco HyperFlex™ Edge pentru a le oferi micro centrelor de date mai multe opțiuni Oferta aduce mai multa flexibilitate și o implementare mai rapida in medii edge Schneider Electric, liderul transformarii digitale a managementului energiei și automatizarii, a introdus noi soluții pentru micro centre de date, care imbina infrastructura fizica APC by Schneider Electric cu soluțiile Cisco HyperFlex Edge, hyperconverged infrastructure (HCI), pentru o implementare rapida și eficienta in mediile edge. Impreuna, Schneider Electric și Cisco… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

