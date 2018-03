Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai reusite glume si poze amuzante, publicate de internauti pe retelele de socializare."Vineri nu se inchid scolile. Tibi Useriu s-a oferit sa duca toti copiii la scoala";"Stiti cumva daca s-au mai ieftinit brazii? Ca de miel de Paste nu e cazul";"Daca azi e 23,…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut la 2,05%, cel mai mic nivel din ultima luna, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de care se…

- Florin Calinescu nu-și mai poate stapani lacrimile la Romanii au talent. Vineri, telespectatorii vor urmari un moment extrem de emoționant, vor simți legatura incredibila dintre o mama și fetița ei, care le topește sufletele juraților, dar mai ales pe al lui Forin Calinescu. Juratul nu-și poate stapani…

- Prezent la FIS Children Trophy din Poiana Brasov, competitie internationala de schi alpin dedicata juniorilor din 10 tari, Mihai Covaliu (40 de ani), presedintele COSR, a vorbit despre viitorul acestui sport, despre Jocurile Olimpice de iarna care s-au incheiat recent si despre demisia Laurei Badea…

- Cazul unui tanar de 14 ani din Indonezia a șocat lumea medicala. Potrivit familiei adolescentului, acesta depune oua ca o pasare, bizarerie care s-a intamplat de 20 de ori in ultimii doi ani. Akmal are 14 ani și traiește in Gowa, Indonezia. Povestea lui a ajuns in atenția presei de acum un an, atunci…

- Nicolae Robu crede ca democrația nu inseamna ca cetațenii pot spune ce vor și ce iși doresc, pentru ca așa se facea … in comunism. Edilul Timișoarei se declara și impotriva referendumurilor, deși in trecut a anunțat ca și-ar dori sa-i intrebe pe oameni ce cred despre anumite subiecte. Se limiteaza…

- Echipajul de bob doi al Romaniei format din Mihai Cristian Țentea și Nicolae Ciprian Daroczi s-a clasat pe poziția a 18-a la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang. Romanii au inceput ziua de pe poziția a 9-a, avand prestații sigure și in cele doua manșe de astazi. Daca in a 3-a au avut o mica…

- Jandarmii montani vor actiona zilnic atat in Vartop, in zona Partiei Piatra Graitoare, cat si la activitatile desfasurate cu ocazia evenimentului. Misiunile acestora vor viza in principal indrumarea, informarea si acordarea de asistenta turistilor si persoanelor aflate in dificultate in zona…

- Viorica Dancila a comis prima eroare in postura de premier al Romaniei. Aceasta a declarat intr-o emisiune televizata ca se duce o campania de dezinformare a liderilor Uniunii Europene cu privire la modificarea legilor justitiei. Aceasta a spus ca acele persoane sufera de autism, fapt ce a declansat…

- Exemplu de tenacitate și ambiție, dat de Isabela Timpu, o tanara care a caștigat un concurs de schi in Italia, deși i-a fost amputat un picior. La doar 22 de ani, romanca a ieșit invingatoare la Cupa Italiei la slalom uriaș. Tanara face parte din Federația Italiana de Sporturi Paralimpice de Iarna.…

- 313 medalii, dintre care 91 de aur la Jocurile Olimpice și la campionatele mondiale din perioada 2000-2010, caștigate de 290 de skiori la probele de fond, sunt suspectate ca au fost obținute cu ajutorul...

- ”Intampinarea Domnului, numita in unele parți cu un cuvant slavon și Stretenie, cade intotdeauna intr-a 2 faur. In aceasta zi, dupa credința și spusa romanilor din Moldova, se intampina iarna cu vara. Deci, daca in ziua de Intampinarea Domnului este cald și moloșag, atunci va fi vara calduroasa și imbelșugata;…

- Fostul presedinte al COSR, Octavian Morariu, in prezent membru al Comitetului Olimpic International, a declarat, miercuri, ca sporturile de iarna sunt dificile si ca fara investitii consecvente, Romania nu poate obtine performante.

- Fostul presedinte al COSR, Octavian Morariu, in prezent membru al Comitetului Olimpic International, a declarat, miercuri, ca sporturile de iarna sunt dificile si fara investitii consecvente Romania nu poate obtine performante. "Trebuie sa avem rabdare cu sporturile de iarna. Sunt sporturi…

- Octavian Morariu, membru CIO pentru Romania, a declarat, miercuri, la prezentarea sportivilor romani care vor participa la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, ca sporturile de iarna sunt scumpe si necesita investitie consecventa, astfel ca este nevoie de rabdare pentru a se ajunge la performanta.…

- Pentru schioarea Raluca Ciocanel (CSS Blaj) acest an ar fi putut insemna implinirea unui vis: prezenta la a 23-a editie Jocurile Olimpice de Iarna, insa sportiva numarul unu a judetului Alba anul 2017 s-a trezit in plin cosmar! Intrecerea se va desfasura in perioada 9-25 februarie, la PyeongChang, iar…

- Sportul este practicat si cunoscut înca din perioada antica. Cea mai cunoscuta forma de sport era însa lupta, unele dintre cele mai populare personaje ale lumii antice fiind gladiatorii. Acestia se pregateau ani întregi pentru lupta si de multe ori participau la aceste competitii,…

- Iarna adevarata care s-a instalat de aproximativ 2 saptamani in țara noastra ingreuneaza viața animalelor salbatice ce traiesc in padurile de pe teritoriul județului, acestea fiind nevoite sa-și caute hrana ziua, chiar cu riscul de a fi vazute de dușmani și de oameni. Fotografii destul de rare, cu animale…

- Nimic nu se compara cu mirosul și cu gustul lor. Este racoritoare și energizanta. Iarna e sezonul lor, iar noi le consumam mai mult ca de obicei. Intr-adevar, sunt o sursa bogata de potasiu, magneziu, acid folic si vitamine din complexul B, adica tot ce este necesar pentru a avea energie. Cu toate…

- Statele Unite acumuleaza armament strategic în Peninsula Coreea pentru a putea lansa un atac în timpul Jocurilor Olimpice de Iarna, acuza Coreea de Nord, avertizând ca detine armament nuclear cu care sa riposteze.

- Iarna pare ca și-a intrat din nou in drepturi. In Bacau se circula in condiții de iarna. La momentul acesta nu s-au mai raportat școli inchise din cauza vremii, iar la spital inca nu s-au inregistrat cazuri de adresari legate de patologia specifica. In municipiul Bacau arterele principale au fost deszapezite,…

- Aproximativ 250 de utilaje pentru deszapezire vor fi in teren, in Capitala, in noaptea de duminica spre luni, a anuntat, duminica, primarul general Gabriela Firea, la Comandamentul de iarna de la sediul primariei.

- Reunirea lotului Forestei a avut loc la mijlocul acestei saptamani, insa startul propriu-zis al pregatirilor pentru retur inca nu a fost dat, in conditiile in care stranierii Issa Diallo, Alessandro Masella, Daniel Pappoe, Alexandru Belevschi, Pavel Secrier, Edgar Movsisyan, Dali Amar Belkacem sau ...

- Iarna pare sa-si fi intrat deplin in drepturi in Maramures. La Cavnic a inceput sa ninga inca din cursul zilei de joi, 18 ianuarie, iar in aceasta dimineata stratul de zapada depaseste peste 30 de centimetri. Primarul orasului a postat pe pagina personala de pe o retea de socializare un mesaj catre…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a anuntat, joi, ca peste 14.000 de teste antidoping s-au facut in perspectiva Jocurilor Olimpice de Iarna de la Pyeongchang. Au fost testati peste 6.000 de sportivi din 61 de tari, informeaza Olympic.org. Controalele, facute in perioada aprilie – decembrie 2017,…

- Iarna-i grea, omatu-i mare, Se amana Sarbatoarea! Nu cu mult, cu o saptamana Ca natura e de vina! Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile ce ne așteapta sambata, care pot crea probleme de deplasare și periclita buna dispoziție, dar și sanatatea oaspeților și participanților, Festivalul tradițiilor…

- Sf. Chiril al Alexandriei a trait in secolul al V-lea d.H., in Alexandria. A fost nepotul lui Teofil, patriarhul Alexandriei, unul dintre cei mai aprigi aparatori ai creștinismului in fața ereziilor. Acesta este considerat sfant de Biserica Creștina Copta. Chiril și-a dedicat viața slujirii Sfintei…

- Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica a informat miercuri, printr-o nota publicata pe site, ca, in prima saptamana a acestui an, a fost inregistrat primul deces confirmat cu virus gripal, tip B, in sezonul 2017 – 2018,…

- O serie de miodificari au avut loc in legea privind concediul medical, la finalul anului trecut, iar romanii trebuie sa le stie. Una dintre ele este legata de posibilitatea obtinerii acestuia online.A

- La inceputul acestei saptamanii, cand s-au inregistrat temperaturi sub zero grade Celsius, a scazut pentru o perioada de timp și temperatura agentului termic din caloriferele craiovenilor. Problema, spun reprezentanții primariei și cei ai SC Termo Craiova SRL, a fost in ...

- Vremea a fost geroasa dimineața și noaptea. Cerul senin ziua și variabil pe parcursul nopții. Vantul a suflat suflat slab. Temperaturile maxime au avut valori cuprinse intre -2 grade Celsius și 0 grade Celsius. Temperaturile minime au avut valori cuprinse intre -9 grade Celsius și -12 grade Celsius.…

- Dupa ghiocei, trandafiri si urzici a venit si rindul capsunelor. In curtea unei familii din satul Gratiesti, municipiul Chisinau, fructele au inceput sa prinda culoare in plina iarna. Fenomenul este unul neobisnuit, iar la primavara plantele ar putea rodi mai putin, spun specialistii. Nadejda Crismaru…

- Proiectul construirii unei partii olimpice in Transilvania, relansat Proiectul construirii unei partii olimpice de schi care va fi cea mai lunga din Romania a fost relansat, investitia fiind estimata la 10 milioane de euro. Pe partie vor putea fi organizate competitii nationale si internationale. Proiectul…

- Vreme de trei zile, intre 15 și 18 ianuarie, au loc Circovii de iarna. Se spune despre Circovii aceștia ca ar fi raspunzatori pentru starnirea furtunilor naprasnice. Tot ei aduc viscolul, vartejurile, trasnetele și alte fenomene naturale distrugatoare și aducatoare de pagube. Este și motivul pentru…

- Monica Gabor și-a luat ramas bun de la fiica ei și a lui irinel Columbeanu. Dupa vacanța de iarna pe care a petrecut-o in America, irina se intoarce in Romania. Monica Gabor a avut parte de clipe de neuitat alaturi de fiica ei și a omului de afaceri Irinel Columbeanu. Irina a petrecut vacanța de iarna…

- Zapada va imbie la practicarea unor sporturi de iarna, care ofera multe beneficii asupra mentinerii starii optime de sanatate. Sporturile practicate pe zapada presupun un efort mai mare, iar rezultatul consta in imbunatatirea sistemului cardiovascular. Totodata, este extrem de important ...

- Pretul gazelor naturale pentru populatie va creste, incepand de miercuri, cu aproximativ 5,6% in medie, la nivel national, sustin reprezentantii Federatiei Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE), in timp ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a anuntat ca a decis majorarea pretului…

- Pretul gazelor naturale pentru populatie creste incepand de miercuri, companiile de utilitati estimand o crestere medie de 5,6%, procentul fiind diferit de la un furnizor la altul.”Ca urmare a cresterii costului de achizitie a gazelor naturale pe care furnizorii il platesc producatorilor de…

- Un document secret pastrat in arhive indica autoritatilor din primii ani ai regimului comunist lista catecelor interzise in Romania si modul cum trebuiau sa procedeze angajatii Politiei fata de cei care le cantau. Vasile Alexandri, Andrei Muresanu si Ioan Nenitescu se aflau printre autorii cenzurati.

- Si bugetul romanilor mai primeste o lovitura. Chiar de cand vine frigul, iar centralele termice vor functiona la capacitate maxima, gazele se vor scumpi. Asta dupa ce pe parcursului anului trecut, autoritatile au tot amanat masura.

- Iarna aceasta, romanii și-au permis concedii in țara mai scumpe cu 6% fața de anul trecut. Pana acum au cheltuit pe vacanțe 15 milioane de euro, iar unii și-au prelungit sejururile pe Valea Prahovei sau in Bucovina pana dupa Sfantul Ioan. Revelioanele tematice din Moldova, cu tradiții și obiceiuri,…

- 2Checkout (cunoscuta anterior ca Avangate), lider în industria soluțiilor eCommerce, a realizat o analiza asupra comportamentul de consum al românilor la achiziția de software și servicii digitale în cursul lunii noiembrie 2017, în cele mai ample campanii comerciale globale.…

- Spațiile de cazare din statiunile montane de pe Valea Prahovei au fost ocupate aproape complet, iar cele din stațiunile balneare sau de pe litoral au avut de asemenea cautare. Dintre cei aproape 170.000 de turiști, o mare parte au preferat destinatii cu traditie, cel mai mare numar de locuri…

- Indicele Robor la trei luni, în functie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, a scazut la nivelul de 2,03%, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a României (BNR). Robor la trei luni este indicatorul principal în functie…

- Romanii și-au permis iarna aceasta concedii in țara mai scumpe cu 6% fața de anul trecut. Pana acum au cheltuit pe vacanțe 15 milioane de euro, iar unii și-au prelungit sejururile pe Valea Prahovei sau in Bucovina pana dupa Sfantul Ion.

- Gospodariile din Uniunea Europeana au alocat anul trecut, in medie, 4,9% pentru imbracaminte si incaltaminte din cheltuielile totale de consum, pe ultimele pozitii in randul statelor membre fiind gospodariile din Bulgaria si Romania, care au alocat 3,2%, respectiv 3,4% din cheltuieli pentru imbracaminte…

- Noi criterii de evaluare a finantatorilor vor fi introduse in programul "Prima Casa" din 1 ianuarie 2018, cand vor intra in vigoare procedura si criteriile de evaluare anuala a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de catre finantatorii participanti la acest program, potrivit Ministerului…

- Pentru a putea face fata obligatiilor financiare impuse de regimul austro-ungar, romanii din Transilvania recurgeau la metode inedite pentru a obtine mici beneficii. Evaziunea fiscala era practicata inca de acum 250 de ani.

- PREVENTIE Ca sa nu ne intoarcem din vacanta la schi cu probleme la articulatii, in special la genunchi, avem nevoie de: schiuri si clapari pe marime si de buna calitate, dar si de articulatii incalzite si de un sistem muscular foarte bine antrenat.