- Desparțamantul Covasna-Harghita al ASTREI, prin vicepreședinta Maria Crețu-Graur, anunța organizarea acțiunii de PICHETARE a Primariei Sf. Gheorghe, in zilele de 22 și 23 martie, intre orele 15.30-16.30, in semn de protest fața de hotararea organizatorilor Zilelor Sf. Gheorghe 2018 de a muta Scena Comunitații…

- Asociația „Turulmadar” din Sfantu Gheorghe a lansat inscrierile la o noua ediție a cursurilor gratuite de educație rutiera pentru bicicliști, pe care le va organiza in municipiu. Programul de educație rutiera a fost inițiat in cursul anului trecut, sub genericul „Tandem Bike Academy”, ca parte dintr-un…

- O intalnire de lucru cu tema „Oportunitați in Emiratele Arabe Unite” se va desfașura in data de 26 martie 2018, la sediul Camerei de Comerț și Industrie (CCI) Covasna. Intalnirea va fi organizata de catre compania AGT Marketing, in colaborare cu Camera de Comerț și Industrie (CCI) Covasna și va fi moderata…

- In organizarea Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Covasna are loc maine, la Sfantu Gheorghe, o masa rotunda ce va avea ca tema principala de discuție munca ziliera. Potrivit inspectorului șef al ITM, Ordog Lajos, analiza pietei muncii si a numarului de zilieri inregistrati la inspectoratele…

- „Startup Europe Week” [#SEW18], proiect derulat la inițiativa Comisiei Europene, dedicat antreprenorilor la inceput de drum, dar nu numai, și derulat la nivel internațional, a ajuns și in județul Covasna, printr-un eveniment derulat, vineri, la Sfantu Gheorghe. Proiectul „Startup Europe Week (SEW)”…

- La nivel județean se resimte o lipsa acuta de specialiști in domeniul urbanismului – legea permițand ca in acele cazuri unde nu este ocupat postul de arhitect-șef sau funcționar public cu atribuții in domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului și autorizarii executarii lucrarilor de construcții,…

- Liceul „Mikes Kelemen”, din Sfantu Gheorghe, impreuna cu școli din alte patru țari: Portugalia, Ungaria, Turcia și Finlanda, participa la proiectul ERASMUS „Yourope – You in Europe”, ce va cuprinde activitați prin care se dorește, printre altele, sensibilizarea elevilor fața de diferențele sociale.…

- Zeci de copii au participat la șezatoarea intitulata „Marțișor, in prag de Centenar”, derulata la Zabratau, in organizarea dascalilor de la școala din localitate. Evenimentul a cuprins o lecție deschisa de istorie, o lecție despre valori și tradiții romanești, dar și ateliere de confecționat marțișoare…

- Miercuri, 28 februarie a.c., cu ocazia Zilei Porților Deschise, conducerea gradiniței „Benedek Elek” din Sfantu Gheorghe, cu sprijinul Centrului de Transfuzii Sanguine din Sfantu Gheorghe a inițiat o acțiune de donare de sange, chiar in incinta gradiniței. „Mirosul unei flori nu poate sa zboare impotriva…

- O noua ediție a atelierelor de creație intitulate „Sarbatorile Marțișorului – Tradiție și modernitate” s-a derulat in organizarea Fundației „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe. Evenimentul este unul cu tradiție, organizat de peste 20 de ani, de catre Fundația „Mihai Viteazul” din municipiu, insa ediția…

- Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe prezinta, saptamana aceasta, premiera spectacolului „Frumoasa din padurea adormita”, adaptare dupa povestea fratilor Grimm, in regia lui Fazakas Misi si Ivacson Laszlo. „Un spectacol pentru copii este la fel de important ca un „Hamlet”. Asa am si inceput…

- Operatorul Regional Gospodaria Comunala SA Sfantu Gheorghe a anuntat, marti, ca este nevoit sa intrerupa furnizarea apei potabile in satul Anghelus, comuna Ghidfalau, intrucat conducta de alimentare a inghetat din cauza temperaturilor scazute. Potrivit reprezentantului Gospodariei Comunale, Dezso Csaba,…

- Din cei 9000 de cititori inscriși la Biblioteca Județeana, aproximativ 6000 sunt activi și realizeaza, intr-un an circa 70.000 de tranzacții de imprumut individuale. Deși accesul extrem de facil la informații online sau televizate creeaza cu ușurința premisele scaderii numarului de cititori de carți…

- Tradiția șezatorilor inflorește in județul Covasna. O noua astfel de manifestare a debutat sambata, 24 februarie, la Sfantu Gheorghe și se va derula periodic, sub genericul „Romancuțele”. Șezatoarea a fost inițiata și condusa de catre Maria Mariș, originara din județul Mureș și stabilita cu mulți ani…

- Aproximativ 20 de lucrari ce au tratat jocul ca modalitate de exprimare a eu-ului, ca modalitate de socializare, educare, invațare, dezvoltare – realizate de cadre didactice din județ, au fost prezentate la simpozionul de creativitate pedagogica ce a avut loc ieri, la Sfantu Gheorghe. Evenimentul,…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a luat decizia de a suspenda integral programul de vizitare a pacientilor, pe fondul valului de gripa si viroze. „Avand in vedere cresterea numarului de cazuri de infectii acute si riscul de raspandire in cadrul pacientilor, din data de 22 februarie 2018…

- Societatea Naționala de „Cruce Roșie” din Romania, filiala județului Covasna, recruteaza voluntari, in orașul Sfantu Gheorghe. Conform informațiilor oferite ieri de reprezentanții „Crucea Roșie”- Covasna, procesul de selecție se desfașoara in perioada 1 februarie – 3 martie a.c., fiind adresat in principal…

- Manifestari culturale, științifice și civice și nu numai sunt cuprinse in ediția de anul acesta a evenimentului intitulat „Primavara culturala” și organizat la Sfantu Gheorghe. Pregatirile sunt in plina desfașurare. „Primavara culturala” – ediția 2018 se va desfașura la Centrul Ecleziastic de Documentare…

- In perioada 9 – 11 februarie s-a desfașurat la Sinaia „Școala politica de iarna a Tineretului Alianței Liberalilor și Democraților”. Intr-un comunicat de presa transmis catre redacția Mesagerul de Covasna, de reprezentanții TLDE Covasna, se menționeaza: „In cadrul Școlii de Iarna a avut loc si sedinta…

- Cea de-a doua ediție a „Balului Generațiilor”, organizata sambata 17 februarie (a.c.), in comuna Brețcu, va fi dedicat in acest an special tinerilor din localitate, care implinesc 18 ani chiar in anul Centenarului Marii Uniri. Organizat la inițiativa unui grup de localnici ai comunei Brețcu, oameni…

- Sportivele Clubului Sportiv „Alpin” Sfantu Gheorghe, Denisa Ștefania Popa și Adriana Cozanu, legitimate la secția de schi alpin, au participat in perioada 8-13 februarie 2018 la o serie de competiții internaționale in Polonia și Slovacia, sub indrumarea antrenorului și inițiatorului Clubului, Gheorghe…

- Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad a declarat luni, ca intentioneaza sa genereze o serie de proiecte ce vizeaza „generatia Z” si familiile cu multi copii, punctul de plecare al acestor idei fiind rezultatele unui sondaj de opinie. „In viitorul apropiat voi initia o serie de intalniri…

- Interviu cu domnul Adrian Baciu, procuror criminalist la Parchetul de pe langa Tribunalul Covasna Spirit justițiar, stomac puternic, nervi de fier, sanatate și rezistența fizica, un bagaj de cunoștințe impresionant, respectul pentru oameni și pentru lege, curaj și determinare – acestea sunt doar cateva…

- Interdictia de vizitare a pacientilor internati la sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, ca urmare a cresterii numarului infectiilor respiratorii, a intrat in vigoare incepand de vineri, a declarat pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al institutiei, Balazs Gabriella. Potrivit…

- Spectacolul „Fereastra secreta”, realizat dupa un text semnat de Stephen King, poate fi vazut astazi, de la ora 19.00, la Sala „Arta” a Teatrului „Andrei Mureșanu”, din Sfantu Gheorghe. „, dupa un text semnat de Stephen King (a carui celebra ecranizare l-a avut in rol principal pe Johnny Depp) este…

- „Joia Gurmanzilor”, ce amintește de un obicei legat de perioada de dinaintea Paștelui, cand oamenii iși alegeau o zi in care mancau pe saturate, va fi marcata la Sfantu Gheorghe in data de 15 februarie (a.c.), conform informațiilor oferite de conducerea Asociatiei Unitatilor Hoteliere si Restaurantelor…

- Un numar de 70 de echipe din intreaga tara, insumand 210 elevi, vor participa la cea de-a XII-a editie a concursului de dezbateri academice pentru liceeni „Saint George City of Debate”, ce va avea loc la inceputul lunii viitoare la Sfantu Gheorghe, a declarat vineri, managerul de proiect, Vlad Vidican.…

- Teatrul Independent „Osono” din Sfantu Gheorghe marcheaza un sfert de secol de la infiintare, prin activitați speciale, derulate pe tot parcursul anului 2018. Programul aniversar cuprinde evenimente variate, care vor avea drept scop cautarea si experimentarea de noi forme de expresie teatrala, prin…

- Gradinița cu Program Prelungit „Pinocchio” din Sfantu Gheorghe deschide astazi seria manifestarilor pe care le organizeaza in cadrul programului Zilelor Porților Deschise. Activitațile derulate astazi vor fi dedicate comunicarii și se vor desfașura sub genericul „A fost odata ca niciodata”. Zilele Porților…

- In localitatea brașoveana Sacele s-a desfasurat sambata, 3 februarie a.c., Cupa Romaniei la Autoaparare editia a-X a, competitie cuprinsa in Calendarul Federatiei de Arte Martiale. La aceasta competitie s-au intrecut in jur de 500 sportivi din 36 cluburi din intreaga tara, la probele de Fighting Ju-Jitsu,…

- Un raport privind coexistenta dintre om si carnivorele mari, intocmit de presedintele Consiliului Judetean Harghita, Borboly Csaba, a fost votat miercuri, la Bruxelles, in cadrul sedintei plenare a Comitetului Regiunilor, a anuntat Biroul de Presa al CJ Harghita. Potrivit sursei citate, raportul intitulat…

- Centrul de agrement pentru tineret din localitatea Comandau, care va functiona in subordinea Scolii Populare de Arte si Meserii din Sfantu Gheorghe, ar putea fi inaugurat in acest an, a declarat, pentru AGERPRES, directorul institutiei, Gaj Nandor. Potrivit acestuia, centrul, construit printr-o investitie…

- Teatrul „Andrei Mureșanu” (TAM) din Sfantu Gheorghe a inceput anul in forța, cu deplasari in țara și in strainatate și cu incheierea a noi parteneriate. Totodata, echipa TAM a pornit și repetiții pentru o noua premiera, dar și pregatiri pentru evenimente speciale pe care le va derula in 2018. Despre…

- Istoricul Neagu Djuvara s-a stins din viata joi la varsta de 101 ani. Memorialist, diplomat, filosof si istoric, Neagu Djuvara era unanim recunoscut drept unul dintre cei mai importanti intelectuali romani. Neagu Djuvara s-a nascut la Bucuresti in 1916, intr-o familie de origine aromana asezata in tarile…

- Cititorul se va intreba, de buna seama, ce m-a determinat, ca ziarist, sa abordez intr-un mod atat de implicat, cu lux de amanunte, episoade din istoria ungurilor, scotocindu-le mai ales obarsia, itinerariul, dar si modul lor comportamental dupa venirea lor in Europa si asezarea pe continent.…

- UPDATE: Peste 20 de pompieri militari au intervenit in aceasta dimineața cu motofierastraie cu lanț pentru degajarea a 75 de arbori cazuți pe DN11C. Un echipaj din cadrul Secției de pompieri Tg. Secuiesc intervine pentru degajarea unor arbori cazuți pe liniile de curent electric in localitatea Balvanyos.…

- Moștenire de la parinții dumnealui, amandoi dascali, a primit și domnul invațator Dan Hagiu, din Zabala, pasiunea pentru aceasta profesie. A moștenit și dragostea pentru tradițiile și obiceiurile romanești, prețuirea pentru valori și…cate și mai cate. Și le transmite pe acestea mai departe, chiar și…

- Conducerea Școlii Populare de Arte și Meserii din Sfantu Gheorghe și-a propus sa organizeze o expoziție sub genericul „O poveste din inima țarii”, prin care sa prezinte aspecte culturale ale județului in cat mai multe localitați din țara. Directorul instituției, Gaj Nandor, a declarat ieri, pentru…

- Mijlocul lunii lui Gerar ne ofera in fiecare an prilejul de a-l omagia pe marele poet al neamului, Mihai Eminescu și, implicit, Ziua Culturii Naționale. In suita manifestarilor ce au loc in intreaga țara cu acest prilej se inscrie și excelentul Spectacol de muzica și poezie intitulat „Pianul cu…

- Centrul de Cultura Arcus organizeaza maine, 17 ianuarie, la sediul sau din Sfantu Gheorghe- „Casa Bastion”, din strada Oltului nr. 6, un „Recital Academic”, cu participarea unor studenți ai Facultații de Muzica din cadrul Universitații „Transilvania”, Brașov. Potrivit informațiilor transmise ieri…

- Expoziția intitulata „Era Glaciara”, oganizata la Muzeul Național Secuiesc din Sfantu Gheorghe, cu sprijinul Muzeului de Științele Naturii din Budapesta, poate fi vizitata pana duminica, 14 ianuarie (a.c.). Așa cum sugereaza și numele sau, expoziția ofera o incursiune in „Era glaciara”, prezentand…

- Programul național de reabilitare termica pare sa se fi blocat in județul Covasna. Fie din cauza birocrației stufoase, fie din cauza lipsei de interes a oamenilor, ori din cauza ințelegerii deficitare a beneficiilor pe care le poate avea depunerea unei astfel de cereri de finanțare, cu mai puțin de…

- „Azilul de noapte”, „Zbor deasupra unui cuib de cuci” si „Frumoasa din padurea adormita” se numara printre premierele pe care Teatrul „Andrei Muresanu” din Sfantu Gheorghe le va prezenta in acest an, a declarat pentru AGERPRES, directoarea institutiei, Anna Maria Popa. Potrivit acesteia, 2018 va marca…

- In perioada 30.12.2017 – 03.01.2018, subunitatile de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Mihai Viteazul” al judetului Covasna a fost solicitat sa intervina in 48 situatii de urgenta. S-a actionat pentru stingerea a doua incendii, ambele produse la locuinte particulare in municipiul…

- Prima zi a anului este, poate, o zi de bilanț, o zi in care ne gandim la trecut, in care privim spre viitor și in care sa lasam in urma ceea ce a fost negativ, iar pentru a putea face acest lucru, „trebuie sa credem in puterea rugaciunii. (…) Dumnezeu nu va intarzia sa […] Articolul „Sa nu uitam ca…

- Detasamentul de pompieri Sfantu Gheorghe intervine la aceasta ora cu o autospeciala cu apa si spuma si o ambulanta SMURD la un incendiu izbucnit la o garsoniera situata pe strada Nicolae Iorga din municipiul Sfantu Gheorghe. La sosirea echipajelor de interventie, din casa scarii se degaja o mare cantitate…

- Pentru un cuplu din Sfantu Gheorghe, Craciunul acesta a reprezentat o sarbatoare mai mare decat și-ar fi putut dori: Ajunul Craciunului a venit cu cel mai frumos cadou – o fetița. Micuța este singurul copil nascut in perioada sarbatorilor de iarna, la Spitalul Județean de Urgența „Dr. Fogolyan Kristof”…

- In apropierea Craciunului, „Mesagerul de Covasna” daruiește cititorilor sai un interviu cu pr. dr. Sebastian Parvu, preot paroh la Catedrala Ortodoxa din Sfantu Gheorghe. Va prezentam un dialog de de suflet, despre sarbatoarea Nașterii Domnului, despre copilarie și despre manifestarile organizate,…

- Soarta este cruda cu unii oameni. Iar alții, pur și simplu nu știu cum sa fructifice oportunitațile care li se ivesc, trezindu-se in situații ce par a nu avea ieșire. Sunt persoane pe care eșecul le ingenuncheaza, rapindu-le forța de a se redresa, voința de a-și depași problemele și speranța ca vor…

- Asociația „Clubul Tinerilor din Sfantu Gheorghe” a incheiat cu success proiectul „YMCA: Youth Mix Culture Adventure” finanțat de catre Agenția Naționala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educației și Formarii Profesionale prin programul Erasmus+. Proiectul a implicat 12 organizații din Ungaria,…