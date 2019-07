Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul de Neamt, Daniela Soroceanu, a postat pe site-ul institutiei un mesaj de Ziua Ministerului Afacerilor Interne. “Astazi, 16 iulie, sarbatorim 157 ani de cind Alexandru Ioan Cuza a semnat ordonanța prin care contopea Cancelariile Ministerului de la București și cel de la Iași, dar și alte masuri…

- ■ publicul poate admira lucrari semnate de Carmen Carbunariu, o artista care de profesie este inginer ■ pietreanca si-a gasit vocatia de pictor in Italia ■ a emigrat in Peninsula in 1999 ■ Biblioteca Judeteana „G.T. Kirileanu“ Neamt gazduieste, in Sala Cupola, expozitia de pictura semnata de Carmen…

- ■ intr-o singura noapte, oamenii legii au dat de mai multi conducatori auto care erau sub influenta alcoolului ■ „campionul“ avea 1,1 mg/l alcool pur in aerul expirat ■ au fost retinute sase permise si s-au aplicat 30 de amenzi ■ Avind in vedere faptul ca in ultima perioada au fost inregistrate evenimente…

- ■ echipa tirgnemteana a cistigat cu 4-1, in deplasare, in fata formatiei Viitorul Liteni, in prima mansa din barajul de promovare ■ campioana intrecerii judetene din Neamt s-a detasat pe tabela in minutele de final ■ meciul retur va fi simbata, pe stadionul Cetatea ■ duminica, Bravo Bodesti a cistigat…

- ■ Dragos Chitic a primit o pedeapsa de trei ani de inchisoare, cu suspendare, pentru abuz in serviciu ■ pedepse fara executare au si fostul secretar al municipiului, Vasile Visan, dar si Alexandru Casapu, Mihai Apopii, Vasile Zapor si Marin Bordei ■ cu totii trebuie sa achite paguba in dauna primariei,…

- ■ la Liceul Carol I din Bicaz a sunat din nou clopotelul, de aceasta data pentru absolventii anului 1969 ■ „Daca majoritatea acestor fosti elevi au urmat facultati tehnice sau umaniste, prin asta implinindu- se in viata, se datoreaza calitatii fostilor profesori“, a declarat Gheorghe Grasu, fost cadru…

- ■ angajatorii care vor sa atraga anumit personal vor fi indrumati de inspectori ■ au loc sesiuni de informare ■In perioada 15 aprilie – 31 mai 2019, la nivel national se deruleaza actiunea de informare si constientizare cu privire la respectarea legislatiei specifice privind ucenicia la locul de munca,…

- ■ echipa este in pragul colapsului, Dani Coman si-a dat demisia, iar antrenorul pietrean nu poate face nimicCostel Enache, antrenorul pietrean al gruparii de prima liga Astra Giurgiu, trece prin clipe absolut deloc placute in aceste zile. De fapt, problemele sint vechi gruparea patrononata de multimilionarul…