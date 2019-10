S-a intrat în linie dreaptă pentru formarea noului Executiv

S-a intrat în linie dreaptă pentru formarea noului Executiv in Politic / on 16/10/2019 at 15:01 / Premierul desemnat, Ludovic Orban ,a demarat negocierile cu partidele pentru formarea viitorului cabinet, urmând ca după finalizarea acestora, să se prezinte în Parlament spre validare… [citeste mai departe]