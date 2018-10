Schismă în Ortodoxie. Igor Dodon propune un Sinod panortodox Biserica Ortodoxa Rusa a anuntat marti seara ruperea relatiilor cu Patriarhia Constantinopolului, ceea ce practic oficializeaza schisma in lumea ortodoxa. Situatia ma ingrijoreaza personal 'Propun desfasurarea unui Sinod panortodox pe teritoriul (Republicii) Moldova. Situatia care s-a produs in cadrul lumii crestine ma ingrijoreaza personal, ca pe un crestin ortodox', a spus Dodon, comentand ultimele evolutii din relatia dintre patriarhiile Moscovei si Costantinopolului. Totodata, Dodon a tinut sa asigure cu aceasta ocazie Moscova ca Republica Moldova va ramane in sfera… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Dupa ce Biserica Ortodoxa Rusa a rupt relatiile cu Patriarhul de la Constantinopol, Igor Dodon a postat un mesaj doar în limba rusa pe facebook în care îsi exprima îngrijorarea. Dodon spune ca Republica Moldova a fost si este o tara ortodoxa si ca va gasi o solutie pentru…

