Declarația a fost facuta joi Alexandr Volkov, purtator al patriarhului rus Chiril. Declaratiile lui Volkov sunt citate de agentia Interfax, preluata de Reuters, si de Ria Novosti, preulata de AFP.

'Patriarhia Constantinopolului a luat astazi o decizie catastrofala. In primul rand pentru sine si in general pentru intreaga ortodoxie', a apreciat Volkov. Sinodul a anulat totodata excomunicarea patriarhului ucrainean Filaret, pe care a decis sa il 'restabileasca in functia sa ierarhica'.

Filaret este ierarhul care a infiintat o Biserica Ortodoxa Ucraineana in 1991, dupa ce Ucraina…