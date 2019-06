Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea PNL Carmen Harau a declarat joi ca președintele Klaus Iohannis ar da dovada de 'neseriozitate' daca va abandona cursa pentru Cotroceni pentru functia de presedinte al Consiliului European.„Ar da dovada de neseriozitate. Nu este un temei serios sa tragem concluzia ca ar avea o asemenea…

- „Din cauza unor intamplari recente va anunt ca imi inchei activitatea de sportiv. Mai multi factori au contribuit la decizia mea, dar cel mai important este oportunitatea de a lupta in continuare in schiul alpin, cu toate ca nu eu o sa fiu protagonistul principal. Am decis ca un alt statut va ajuta…

- Bulgaria indeamna principalele forțe politice din Moldova sa dea dovada de responsabilitate și sa acționeze in campul legal. Indemnul se conține intr-un mesaj al Ministerului de Externe de la Sofia, publicat pe Facebook.

- Decizia ICCJ in cazul Liviu Dragnea reprezinta o dovada a independentei magistratilor, afirma luni presedintele USR, Dan Barna. "Decizia ICCJ reprezinta o dovada a independentei magistratilor si a...

- Presedintia Consiliului Uniunii Europene este, intr-un fel, o dovada a rolului Romaniei in sprijinirea UE in "vremuri de mari incertitudini", a declarat, marti, ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba. El a vorbit in deschiderea conferintei "30 years on: Lessons from the…

- Alpinisti militari indieni, aflati in misiune in Nepal, au anuntat ca au descoperit niste urme de pasi in zapada despre care cred ca ar fi fost lasate de misteriosul "om al zapezilor" sau Yeti, conform unui comunicat dat presei marti de Armata Indiana, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Considerat…

- Fostul deținut politic, Ioan Muntean, a participat la consultarile cu președintele Klaus Iohannis, fiind parte din delegația trimisa de PSD. In presa s-a vehiculat informația ca acesta nu ar fi fost deținut politic, iar acum cei de la PSD vin cu dovada.Citește și: Președintele Partidului Socialiștilor…

- "Cerem astazi in mod ferm demisia domnului Eugen Teodorovici, ministrul Finatelor publice, pentru ca a falsificat datele din deficitul bugetar, sabotand economia nationala", a anuntat deputatul USR Claudiu Nasui, intr-o conferința de presa. "In ultimele luni ale anului devenea tot mai clar…