Stiri pe aceeasi tema

- Din informațiile furnizate de catre Departamentul de Comerț Exterior al Romaniei, reiese ca, la 1 august 2018, erau inregistrate in Romania un numar de 12.503 societați comerciale cu participare chineza la capitalul social, iar valoarea totala a investițiilor chineze in țara noastra se ridica la 408,49…

- Ministrul turc al Afacerilor Externe, Mevlut Cavusoglu, si-a exprimat convingerea vineri, inaintea participarii la reuniunea informala a ministrilor Afacerilor Externe din UE (Gymnich), ca in perioada in care Romania detine Presedintia Consiliului UE, relatiile dintre Turcia si Uniunea Europeana…

- Exporturile ucrainiene de produse agricole și alimentare au crescut cu 621,4 milioane de dolari fața de perioada corespunzatoare din 2017 și au totalizat 17,02 miliarde de dolari in primele 11 luni din 2018, informeaza UkrAgroConsult, conform Agerpres. "Potrivit rezultatelor din ianuarie-noiembrie…

- China a oferit Statelor Unite angajamente comerciale suplimentare in valoare de 1.200 de miliarde de dolari, a declarat luni secretarul Trezoreriei americane, Steve Mnuchin, transmite Reuters preluata de news.ro.Un oficial al Casei Albe a declarat ca Statele Unite se asteapta ca China sa ia…

- Profitul net cumulat al celor mai mari șase banci din Romania, ca active, a depașit 4,77 miliarde de lei, in primele noua luni ale acestui an, potrivit calculelor Mediafax. Valoarea este cu doar 560 de milioane de lei mai mica decat cea obținuta de cele 35 de banci in intreg anul trecut, scrie Mediafax.Banca…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 6,62 miliarde euro in primele opt luni ale acestui an, cu 38,5% mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, ritm accelerat fata de cel raportat luna trecuta. În primele nouă luni ale anului trecut, deficitul contului curent…

- Vanzari record de Black Friday chinezesc, cunoscut in China sub numele de Ziua Celibatarilor. In doar o ora, cel mai mare retailer online din China, Alibaba Group, a vandut produse in valoare de aproape 10 miliarde de dolari. Cel mai mare eveniment de cumparaturi online din lume a debutat spectaculos.…

- In primele noua luni ale anului, exporturile FOB au insumat 50,848 miliarde euro, iar importurile CIF au insumat 60,799 miliarde euro, deficitul balantei comerciale crescand cu 1,051 miliarde euro fata de perioada similara din 2017, la 9,950 miliarde euro, informeaza INS.