- Aflata in Bulgaria, pentru a participa la reuniunea cvadrilaterala la nivel inalt Bulgaria-Romania-Grecia-Serbia, Viorica Dancila a avut o intrevedere cu omologul sau din Israel, Benjamin Netanyahu. Premierul israelian a fost invitat special in cadrul reuniunii de vineri, de la Varna. “Premierul israelian…

- Statul roman este "un mare prieten" pentru Israel si cooperarea cu Romania este "pe o traiectorie ascendenta", a declarat premierul israelian Benjamin Netanyahu in cadrul unui interviu difuzat joi de Antena 3, precizand ca asteapta discutiile concrete cu premierul Viorica Dancila de la Varna, de…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu se declara favorabil unei medieri a ONU si a Egiptului intre Israel si Hamas pentru a evita o ''criza umanitara'' in Fasia Gaza, au relatat marti mass-media, potrivit AFP. Netanyahu a facut aceste declaratii in cadrul unei intalniri…

- Ministrul apararii israelian, Avigdor Lieberman, a subliniat marti necesitatea de a aplica o 'lovitura severa' miscarii islamiste Hamas in Fasia Gaza, el afirmand ca violentele si tensiunile din jurul teritoriului palestinian nu mai pot dura, transmite France Presse preluata de Agerpres. Lieberman…

- Ministrul apararii israelian Avigdor Lieberman le-a transmis vineri liderilor miscarii fundamentaliste Hamas, care controleaza Fasia Gaza, ca Israelul este pregatit de razboi, in timp ce militarii israelieni se pregateau pentru o alta zi de violente de-a lungul gardului de securitate dintre Israel…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis marti ca tara sa va continua sa actioneze impotriva prezentei iraniene in Siria vecina aflata in razboi, unde un avion militar rusesc a fost accidental doborat in noaptea de luni spre marti de catre antiaeriana siriana in cursul unui raid israelian,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu, care este si ministru de externe, a ordonat miercuri inchiderea ambasadei israeliene din Paraguay, informeaza Reuters. Decizia a fost anuntata la cateva ore dupa ce ministrul paraguayan de externe, Luis Alberto Castiglioni, a declarat ca ambasada tarii sale in…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi ca va vizita Lituania pentru a reechilibra ''relatiile nu totdeauna amicale'' dintre Israel si Uniunea Europeana (UE), fiind prima vizita a unui sef de guvern israelian in aceasta tara, relateaza AFP preluata de Agerpres. ''Doresc sa se…