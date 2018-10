Schimbările fiscale au dus la o situaţie îngrijorătoare privind plata salariului Este extrem de ingrijoratoare aceasta situatie mai ales ca s-a ajuns la ea in urma masurilor fiscale luate de Guvern. Romanii gandesc doar pe termen scurt cand vine vorba de bani si nu mai tin cont ca un venit mic in contractul de munca va duce, in final, la o pensie mai mica, spre exemplu. Unul din 10 angajati munceste in mai multe locuri si, totodata, unul din cinci angajati lucreaza si de acasa, dupa cum arata un studiu facut de institutul de politici publice cu sprijinul IRES. S-a ajuns aici pentru ca aproape jumatate dintre romani lucreaza pe salariul minim pe economie. Cei 1200 de lei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unul din trei angajati romani ar accepta ca patronul sa il plateasca in parte legal si in parte la negru, daca asta ii asigura bani mai multi in mana, dezvaluie un studiu realizat recent de Institutul de sondaje IRES si Institutul de Politici Publice. Potrivit Adevarul, respondentii au fost…

- Hotararea referitoare la demararea proiectului privind modernizarea si extinderea Sistemului de Urgenta 112 a fost aprobata, joi, de catre Guvern, urmand sa fie aduse mai multe imbunatațiri.

- Circa 50 de salariati ai Penitenciarului Margineni din judetul Dambovita au protestat, miercuri dimineata, pentru drepturi salariale si conditii mai bune de munca. "Au participat la protest circa 50 de persoane de la sindicatul nostru, langa penitenciar, in apropierea locului de detinere.…

- ANUNT BOMBA pentru TOȚI ȘOFERII din Romania. Rovinieta nu va mai fi platita de toți romanii. Vezi de ce… Este vorba despre o taxa auto obligatorie pe care toți conducatorii auto o platesc. Toți șoferii care folosesc rețeaua de drumuri naționale din Romania sunt obligați sa o achite, mai puțin aceste…

- Angajații Complexului Energetic Oltenia care lucreaza in ziua de miercuri, in care se sarbatorește Sfanta Maria, vor fi platiți cu salariu dublu, pe ziua considerata de Guvern drept nelucratoare. Salariații vor presta insa numai in funcție de programari, restul colegilor lor fiind liberi, ziua…

- „Trebuie subliniat ca este vorba despre datorii istorice care nu vor mai putea fi recuperate niciodata, dar perpetuarea lor pe hartie aduce mari deservicii economiei, franand dezvoltarea unor societați sau sectoare economice. Ma mir ca opiniile critice vin din partea unora care susțin ca sunt liberali,…

- Doar aproximativ 50% dintre angajatorii din mediul economic din Romania au operat modificari ale contractelor individuale de munca in vederea compensarii transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat, iar 24% din angajatorii activi nu au facut nicio modificare a contractelor individuale…

- Peste 1 milion de angajați din Romania, preponderent in mediul economic, s-au ales cu salariile diminuate in urma așa-numitei revoluții fiscale decise de Guvern, prin care s-au mutat contribuțiile sociale de la angajatori la angajați de la 1 ianuarie 2018, susține luni Blocul Național Sindical, intr-un…