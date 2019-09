Schimbările climatice vor conduce la inundaţii frecvente şi topirea gheţarilor Consecintele vor fi cu atat mai grave cu cat temperaturile vor creste mai repede, deci guvernele trebuie sa ia masuri 'urgente si ambitioase' pentru a limita emisiile de gaze cu efect de sera, a se arata in raportul IPCC. Nivelurile marii extrem de ridicate care apar in prezent o data la 100 de ani vor afecta probabil anual numeroase metropole situate in zone joase si insule mici pana in 2050, chiar in cazul unui scenariu de emisii reduse de gaze cu efect de sera, a mai spus grupul interguvernamental. In medie, lumea se va confrunta probabil cu o crestere cu 43 de centimetri a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

