Stiri pe aceeasi tema

- Produsele lactate se vor scumpi din cauza cresterii costurilor de transport, a lipsei infrastructurii rutiere si a cresterii salariului minim, care oricum nu a fost bugetat de nimeni pe anul 2018, a anuntat, vineri, presedintele Asociatiei Patronale Romane din Industria Laptelui (APRIL), Dorin Cojocaru,…

- Recifele de corali, medii marine delicate, amenintate de modificarile climatice, au de suferit si in urma pagubelor produse de sobolani, au descoperit recent autorii unui nou studiu stiintific, informeaza...

- Exista o probabilitate mult mai mare ca femeile și persoanele cu venituri mici sa raporteze probleme legate de sanatatea mintala din cauza vremii Sanatatea mintala a fost deja afectata de evenimente legate de schimbarile climatice, cum ar fi incalzirea temperaturii la nivel global, precipitațiile crescute…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca problema cresterii inflatiei nu e raspundere a Guvernului sau a BNR. ”Chiar daca în luna iulie am asistat la un proces de deflatie, si chiar daca oficialii BNR au confirmat ca pe ultimul trimestru inflatia…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a gazduit, la New York, in marja participarii la dezbaterile generale ale celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a ONU, o reuniune cu omologii din statele francofone africane, ocazie cu care au fost abordate aspecte ale modului in care schimbarile…

- Grupul G7, ai carui ministri ai Mediului se reunesc intre 18 si 21 septembrie in Canada, trebuie "sa-si revizuiasca in sus ambitiile climatice" si "sa accelereze" tranzitia sectoarelor energetice pentru ca acestea sa devina "carbon-neutre" pana in 2050, a pledat luni o coalitie de asociatii, citate…

- Directorul Programului Alimentar Mondial (PAM), un american numit in acest post de administratia Trump, a apreciat marti ca schimbarile climatice reprezinta o amenintare pe plan global, relateaza dpa. David Beasley, fost guvernator republican al statului Carolina de sud, este din primavara anului…

- Virusul pestei porcine africane determina tot mai multi gospodari sa-si sacrifice de buna voie porcii din ograda, in speranta ca se vor alege totusi cu ceva in lipsa despagubirilor pe care ar fi putut sa le ia de la Comisia Europeana.