Schimbările climatice, o problemă majoră. Raport cutremurător Nouazeci si trei la suta dintre cei chestionati au declarat ca schimbarile climatice reprezinta o problema majora, cel mai mare procent inregistrat de la primul sondaj realizat in 2011, relateaza dpa.



Un numar tot mai mare de europeni (79%) considera ca schimbarile climatice reprezinta o problema ''foarte serioasa'' mai degraba decat o problema ''destul de serioasa'', in crestere fata de 68% in 2011. Obiectivele Uniunii Europene Obiectivele Uniunii Europene



Uniunea Europeana, cu o populatie de 513 milioane de locuitori, este responsabila pentru aproximativ 9% din emisiile de gaze cu efect de sera… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

