Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat luni, in Polonia, la deschiderea oficiala a conferintei Organizatiei Natiunilor Unite privind incalzirea globala, ca omenirea are ''mari probleme din cauza schimbarilor climatice'', relateaza dpa. "Pentru multi oameni, regiuni sau chiar tari, este deja o problema de viata si de moarte", le-a spus Guterres reprezentantilor din aproape 200 de tari participante la reuniunea anuala, care anul acesta se desfasoara in Katowice, in sudul Poloniei. "Nu luam suficient de multe masuri, nu ne miscam suficient de repede pentru a preveni…