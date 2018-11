Schimbările climatice au dus la dispariţia unicornului siberian în urmă cu 35.000 de ani (studiu) Elasmotherium sibiricum, cunoscut ca unicornul siberian, a disparut in urma cu peste 35.000 de ani din cauza reducerii suprafetei de pasunat din stepa, ca urmare a schimbarilor climatice, potrivit unui studiu australian publicat marti si citat de EFE.



Acest urias rinocer al continentului asiatic, caracterizat printr-un corn monumental, a trait mai mult timp decat se credea, se arata in acest studiu international, care a clarificat si legatura dintre acest animal preistoric si actualul rinocer.



Pana acum se credea ca acest colos de 3,5 tone si care a populat actualele teritorii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

