- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a anunțat, luni seara, ca o masura pe care vrea sa o ia, dupa aprobarea cifrei de școlarizare pentru anul viitor, este limitarea numarului de elevi dintr-o clasa la 25."Școlile din Romania se depopuleaza, este o realitate trista. Sunt copii din ce in ce ...

- Ecaterina Andronescu anunta ca se consulta cu directorii de scoli privind necesitatea Evaluarii Nationale de la clasa a VIII-a, existand posibilitatea ca testul sa fie desfiintat, intrucat de la anul invatamantul obligatoriu ar putea incepe la 5 ani si sa se termine in clasa a XII-a. Ministrul a precizat…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat, marti, ca Romania "traieste o drama prin reducerea drastica a numarului de elevi", precizand ca in prezent sunt 2,8 milioane de elevi, fata de 4,3...

- Toate școlile postliceale sanitare din Romania vor fi controlate in perioada urmatoare, in unele unitați de invațamant verificarile fiind deja incepute. Anunțul a fost facut, vineri, de catre ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, dupa ce instituția similara din Suedia a sesizat ca ar exista o diploma…

- Ministrul Educatiei a mai precizat ca este o greseala aceasta prevedere din lege. „Din pacate este o prevedere legala. Pâna în clasa a III-a nu îi poate lasa repetenti, dar eu cred ca trebuie sa revenim asupra acestui lucru, pentru ca iata unde suntem: ajungem la clasa…