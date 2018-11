Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege potrivit caruia furnizorii de carburanti vor comercializa de la 1 ianuarie 2019 benzina cu un continut de biocarburant de minimum 8% in totalul volumului comercializat catre consumatorii finali intr-un an calendaristic.

- Daca pentru titei scaderea inceamna o ieftinire de 18,5%, benzina si motorina au scaut doar cu 5%, respectiv 1,5%! Aceste date, pe care companiile distribuitoare de carburanti din Romania le trimit la Bruxelles, arata ca benzinarii romani nu prea au tinut cont de ieftinirile din pietele internationale,…

- Romania a stagnat, in trimestrul al treilea al acestui an, in topul suferintei la pompa, astfel ca suntem aproape la egalitate cu China cand vine vorba de cat de tare ne arde pretul benzinei la buzunare, potrivit ziare.com.Bloomberg realizeaza periodic aceasta ierarhie, prin raportarea venitului…

- Furnizorii de servicii de telefonie fixa si mobila vor fi obligati sa publice, pana la 1 aprilie 2019, pe paginile proprii de internet, informatiile referitoare la conditiile in care ofera servicii de interconectare IP in retelele publice de telefonie, se arata intr-un comunicat de presa al Autoritatii…

- Schimbari radicale in Noua Lege a Pensiilor! Aceasta a fost aprobata de Executiv și trimisa in Parlament pentru dezbatere in regim de urgența.Proiectul conține modificari care vizeaza in mod direct mii de pensionari. Totul se schimba fața de actuala lege. Vezi AICI ce dispare din vechea…

- In cadrul Televiziunii Naționale, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca legea privind vanzarea terenurilor agricole se modifica in Parlamentul Romaniei in așa fel incat accesul sa fie ușor și direct pentru cumparatorii romani.

- Cei mai multi romani aleg sa alimenteze cu carburant vineri dupa-amiaza, atunci cand se inregistreaza vanzari cu 15% mai mari fata de o zi obisnuita, arata o analiza pe ultimele 6 luni realizata in statiile Petrom, iar august este luna din an cu cea mai mare cerere de carburant.

- Romania este campioana Europei la scumpirea benzinei in acest an. Pretul la pompa a crescut cu aproape 11 la suta de la sfarsitul anului. SI daca pana acum parea mai avantajoasa motorina si aici avem o scumpire de 9 procente. Si vestile nu sunt bune nici pentru perioada urmatoare. Specialistii anunta…