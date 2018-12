Schimbări pentru ONG-uri n 2019. Vor trebui să se nscrie ntr-un registru la ANAF ​Organizațiile neguvernamentale, pentru a continua sa primeasca finanțare, vor trebui sa fie inscrie in Registrul entitaților/unitaților de cult la Fisc. Aceasta schimbare a legislației a fost acceptata de Ministerul Finanțelor și face parte din modificarile Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 25/2018. Acestui act normativ i s-au adaugat la inceputul saptamanii mai multe amendamente in Comisia de buget-finanțe din Camera Deputaților, iar saptamana viitoare ar urma sa fie adoptate de Plen. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

