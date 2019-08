Stiri pe aceeasi tema

- In conformitate cu dispozitiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau din luna septembrie 2019 a fost initiat…

- ANUNȚ PUBLIC In conformitate cu dispozitiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului Local…

- Ptimaria Municipiului Buzau a lansat in dezbatere publica un proiect de hotarare privind acreditarea reprezentantilor mass-media pe langa autoritatile administratiei publice locale. Actul normativ va fi votat de catre consilierii locali in ședința ordinara din luna septembrie. ROMANIA, JUDETUL BUZAU…

- In conformitate cu dispozitiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau din luna iulie 2019 a fost initiat urmatorul…

- In conformitate cu dispozitiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau din luna august 2019 a fost initiat…

- Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Buzau in sedinta ordinara pentru joi, 30 mai 2019, ora 09,00, sedinta care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, Piata Daciei nr. 1, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala 24).

- In conformitate cu dispozitiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau din luna iunie 2019 a fost initiat urmatorul…

- In conformitate cu dispozitiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau din luna iunie 2019 a fost initiat urmatorul…